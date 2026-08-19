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Военнослужащим МЧС разрешат использовать огнестрельное оружие — «Ведомости»

The Insider
Фото: ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»

Фото: ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»

Военнослужащие из спасательных формирований МЧС получат право носить огнестрельное оружие и применять силу. Такой законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности. Об этом пишет газета «Ведомости». 

Согласно документу, сотрудники смогут применить силу, если «несиловые способы не помогают исполнять свои обязанности». Огнестрельное оружие допустимо, например, для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой либо для защиты военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и федеральных госслужащих от нападения.

Применение оружия регламентировано: военный должен будет предупредить о своих намерениях и дать время на исполнение требований. Действовать без предупреждения можно будет при отражении нападения с использованием боевой техники. 

Такие нововведения необходимы, поскольку сотрудники МЧС в том числе работают в зоне военных действий, пояснил соавтор документа и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Это касается, к примеру, работ по разминированию территорий или доставки гуманитарной помощи. У спасательных формирований также появится свой законный инструмент для борьбы с дронами.

Как уточняет газета, законопроект одобрен комиссией при условиях доработки. Так, в своем отзыве правительство просит уточнить, кого именно будут защищать военнослужащие МЧС, какие объекты и транспорт будут находиться под охраной и какая техника МЧС подлежит защите. Кроме того, в комиссии обратили внимание, что предлагаемые сотрудникам ведомства полномочия по применению оружия при задержании шире, чем у сотрудников полиции: они могут использовать оружие независимо от характера преступления. В законопроекте предлагают исключить эти положения и закрепить обязанность военнослужащих стремиться к минимизации любого ущерба. 

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