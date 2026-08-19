Умер барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд скончался в возрасте 77 лет. Об этом со ссылкой на представителей музыканта и группы сообщили издания Variety и RollingStone.
Причина смерти музыканта неизвестна. Представитель самого Бирда сообщил, что он скончался в окружении семьи.
«Сегодня мы с [бас-гитаристом Фрэнсисом] Элвудом потеряли отличного друга и соавтора, а мир — одного из самых новаторских барабанщиков, а также великого и истинного сына Техаса. Его фирменный ритм был ключом к тому, чтобы ZZ оставались на вершине», — написал в своем Facebook основатель группы Билли Гиббонс.
Хотя Бирд не был одним из основателей ZZ Top, он играл с группой с момента выхода их дебютного ZZ Top’s First Album в 1971 году до последнего студийного альбома La Futura 2012 года. С участием барабанщика были записаны, например, такие хиты, как La Grange и Tush.
Группа была основана в 1969 году. Ее состав во многом оставался неизменным: Билли Гиббонс (гитара и вокал), Дасти Хилл (бас-гитара и вокал) и Фрэнк Бирд. В 2021 году Хилл умер, и место басиста группы занял Элвуд Фрэнсис.