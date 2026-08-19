Умер барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд скончался в возрасте 77 лет. Об этом со ссылкой на представителей музыканта и группы сообщили издания Variety и RollingStone.

Причина смерти музыканта неизвестна. Представитель самого Бирда сообщил, что он скончался в окружении семьи.