Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

91.75

USD

85.01

EUR

98.34

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

191

 

 

 

 

 

Новости

Ученые обнаружили старейшие свидетельства продвинутой микробной жизни на Земле — им 3,5 млрд лет

The Insider
Фото: Trisrota Chaudhuri

Фото: Trisrota Chaudhuri

Геологи установили точный возраст индийской породы, в которой сохранились следы деятельности древнейших микроорганизмов, — около 3497 млн лет. Это первый случай, когда возраст самого камня с углеродистым веществом биологического происхождения удалось измерить напрямую, а не вывести из возраста соседних пород. Исследование опубликовано в журнале PNAS 17 августа.

Речь идет о так называемом чёрно-белом полосчатом черте — плотной кремнистой породе из местности Бхитардари в Индии. Обычно такие породы почти не содержат минералов, пригодных для датирования, но авторам удалось выделить из полутора килограммов образца мельчайшие кристаллы циркона размером 40–60 микрон. По их форме и внутреннему строению исследователи заключили, что цирконы попали в осадок из вулканического пепла одновременно с его накоплением, а значит, их возраст соответствует возрасту породы.

Главным аргументом в пользу того, что углерод в породе оставили живые организмы, стало соотношение изотопов углерода. Живая клетка при усвоении углекислого газа предпочитает более легкий изотоп, поэтому органическое вещество всегда «облегчено» по сравнению с неорганическим. Измеренное значение составило −30,9 промилле — ровно то, что ожидается от биологического материала, и совпадает с медианой по всему архейскому органическому углероду, известному науке.

Под микроскопом порода выглядит как чередование тончайших, меньше миллиметра, слоев кварца и темного углеродистого вещества. Такие ритмичные прослойки — типичный след микробного мата, пленки из микроорганизмов, которая когда-то устилала дно. Углерод в образце встречается в двух видах: в самих слоях и в виде графитовых чешуек в кварцевых жилах, прорезающих породу гораздо позже.

Чтобы отделить одно от другого, авторы использовали рамановскую спектроскопию, которая позволяет оценить, до какой температуры вещество когда-либо нагревалось. Углерод из слоев показал около 338⁰С — мягкий метаморфизм, при котором органика не разрушается и не превращается полностью в графит. Углерод в жилах прогревался до 520–650⁰С, то есть попал туда позже, вместе с горячими растворами. Резкая разница между двумя популяциями и служит доказательством, что вещество в слоях — исходное, а не занесенное.

Судя по составу пород, микробы жили в мелководном море, богатом железом и кремнеземом, рядом с действующими вулканами и гидротермальными источниками, которые поставляли им и питание, и энергию. Изотопная подпись, по мнению авторов, указывает на довольно сложные для той эпохи механизмы обмена веществ — вплоть до цикла Кальвина, того же биохимического процесса, которым сегодня пользуются растения. Если вывод верен, к рубежу 3,5 млрд лет назад жизнь на Земле умела не просто существовать за счет готовых веществ, а сама собирать себя из углекислого газа. То есть древнейшие микробы уже умели делать то же, что современные растения.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  4. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте