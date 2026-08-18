Суд в Алматы приговорил экс-главреда издания Orda Гульнару Бажкенову к восьми годам колонии

Бостандыкский районный суд Алматы 18 августа признал бывшего главного редактора Orda.kz Гульнару Бажкенову виновной по делу о незаконном предпринимательстве, распространении заведомо ложной информации и растрате доверенного имущества, сообщает само издание. Судья Елена Кван назначила Бажкеновой восемь лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года по причине воспитания ребенка. Отбывать наказание экс-главред будет в учреждении среднего режима. Ранее с требованием такого же срока выступал государственный обвинитель Куаныш Канапьянов, который предлагал также запретить журналистке заниматься публичной и руководящей деятельностью на пять лет — этот пункт суд удовлетворил.

Отдельно суд частично удовлетворил гражданские иски по делу: Бажкенову обязали выплатить 88,1 млн тенге в пользу ТОО «OrdaMedia.kz», 7,8 млн тенге — национальной компании «Қазақстан темір жолы», 800 тысяч тенге — Гульмире Толганбаевой на юридическую помощь и шесть млн тенге — ТОО «Авангард» на юридические и процессуальные издержки. Иски еще трех истцов суд оставил без рассмотрения.

В зачет срока Бажкеновой включат дни, проведенные под арестом с 1 февраля 2026 года. Обвиняемая не признала вину ни по одному из пунктов и перед приговором просила суд применить к ней амнистию, объявленную в связи с принятием новой Конституции, однако судья отказала — статья, по которой ее осудили, под амнистию не подпадает. По норме УК Казахстана об условном сокращении срока Бажкеновой могут ежегодно уменьшать неотбытый срок на месяц при отсутствии дисциплинарных взысканий. Если же она нарушит порядок отбывания или откажется от воспитания ребенка, отсрочку после двух предупреждений могут отменить и отправить ее в колонию. На регистрацию в службе пробации ей дали десять суток.

Утром 1 декабря 2025 года силовики пришли с обысками в редакцию Orda в Алматы, не пустив адвокатов внутрь. Тогда же обыск прошел и дома у Гульнары Бажкеновой. Под домашним арестом она находилась с 1 декабря 2025 года. Судебный процесс по делу Бажкеновой начался 2 июля. После того как лицензии лишили ее адвоката Мурата Адама, суд назначил журналистке государственного защитника.