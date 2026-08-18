Ученые связали выходы популярных музыкальных альбомов с ростом числа погибших в ДТП в США на 15%

В дни выхода самых прослушиваемых музыкальных альбомов скорректированное число погибших в ДТП в США было в среднем на 15,1% выше, чем в соседние даты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

Ученые из Гарвардской медицинской школы изучили даты выхода десяти альбомов, набиравших больше всего прослушиваний в Spotify за первые сутки с 2017 по 2022 год. В выборку вошли, в частности, Midnights Тейлор Свифт, Scorpion Дрейка, Harry’s House Гарри Стайлса, Folklore Тейлор Свифт и Donda Канье Уэста.

Исследователи сопоставили число погибших в ДТП в дни выхода альбомов с показателями за десять дней до и после релиза. Расчеты учитывали день недели, федеральные праздники, время года и год наблюдения. Всего ученые проанализировали данные о 233 809 погибших в дорожных авариях в США с 2017 по 2022 год.

В дни релизов скорректированное число погибших составляло в среднем 139,1 человека против 120,9 в соседние дни. Разница достигла 18,2 человека на один релиз, или 15,1%. По оценке авторов, для всех десяти изученных дат это соответствует примерно 182 дополнительным смертям.

Одновременно число прослушиваний 200 самых популярных композиций в Spotify возрастало в дни релизов на 43% — с 86,1 млн до 123,3 млн. Наиболее заметное увеличение числа погибших зафиксировали среди водителей младше 40 лет и мужчин, а также в авариях с одним человеком в машине. Разница была более выраженной в автомобилях со встроенными мультимедийными системами, при ясной погоде и в случаях, когда водитель не употреблял алкоголь.

Авторы считают вероятным объяснением отвлечение водителей на смартфоны и автомобильные экраны. Для включения нового альбома пользователю требуется разблокировать телефон, открыть приложение, найти релиз и выбрать композицию.

При этом исследователи не установили, пользовались ли погибшие или другие участники аварий смартфонами непосредственно перед столкновением. Данные о прослушиваниях также не позволяют определить, какая их часть приходилась на поездки в автомобилях. Поэтому результаты показывают статистическую связь между датами крупных релизов и ростом числа погибших, но не доказывают, что причиной аварий стало прослушивание новой музыки.