Подлодка «Хабаровск», способная нести «ядерную суперторпеду» «Посейдон», впервые вышла в море — военные блогеры

Российская подводная лодка «Хабаровск», предназначенная для системы 2М39 «Посейдон» — автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), способного нести ядерный боезаряд, впервые вышла в море. Как сообщают российские военные блоги «Военное обозрение» и Amalnews, подлодка проходит ходовые испытания в Белом море.

«Хабаровск» — первый штатный носитель «Посейдонов». По неподтвержденным данным, АПЛ имеет шесть пусковых устройств для этих систем; кормовая часть подлодки сходна с подводным ракетным крейсером стратегического назначения проекта 995А «Борей-А». После испытаний «Хабаровск» войдет в состав Тихоокеанского флота с базированием на Камчатке, предположительно, в следующем году.

«Хабаровск» — единственная субмарина, построенная по проекту 09851 в рамках контракта от 2012 года. Проект разработан ЦКБ «Рубин», подлодка построена на судостроительных верфях «Северного машиностроительного предприятия» (СМП) в Северодвинске (Архангельская область).

На сегодня в составе ВМС РФ есть один носитель «Посейдонов» — АПЛ специального назначения «Белгород». Эта подлодка, переоборудованная из недостроенного подводного крейсера проекта 949А «Антей», имеет четыре пусковых установки для «Посейдонов».

Владимир Путин с 2018 года описывал «Посейдон» как фантастическое, беспрецедентное по мощности оружие. Российская пропаганда регулярно использует «Посейдон» для угроз в адрес Запада, например, пропагандист Дмитрий Киселёв утверждал, что взрыв «Посейдона» у берегов Великобритании способен вызвать цунами и уничтожить остров. Как писал The Insider, согласно расчетам и моделированию, никаких катастрофических радиоактивных цунами после подводного ядерного взрыва добиться невозможно. Также невозможно испытать «Посейдон» в виде целой системы вооружения, а не ее отдельных элементов, поскольку это грозило бы экологической катастрофой (при соответствии заявленных характеристик истинным).

Кроме того, начатый еще в 1980-х годах проект, по всей видимости, — один из самых дорогих и ресурсоемких в новейшей истории российского оборонно-промышленного комплекса, его часто называют «распилочным долгостроем». Помимо гигантских вложений в исследовательские работы и сопутствующую инфраструктуру, «Посейдон» требует в качестве носителей циклопические подводные атомные лодки специального назначения (ПЛАСН). Теоретически система типа «Посейдон» — это новый класс ядерного оружия, сочетающий функционал подводного беспилотника и торпеды. В этом смысле аналогов у него действительно нет, как нет и каких-либо подтверждений существования в виде готового изделия.