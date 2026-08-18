Власти Тайваня раздадут жителям по $314 на фоне стремительного роста экономики благодаря спросу на ИИ

Президент Тайваня Лай Циндэ объявил о планах выплатить жителям страны по 10 тысяч новых тайваньских долларов — более 314 долларов США. Выплаты запланированы на 2027 год, однако получить их смогут только жители, соответствующие установленным властями критериям.

Предложение должно войти в проект бюджета, который правительство представит 20 августа. По словам Лая, при его подготовке необходимо сохранить бюджетную дисциплину и распределить средства между национальной безопасностью, развитием экономики и социальными расходами.

Во втором квартале 2026 года экономика Тайваня выросла на 12,9% в годовом выражении. Статистическое ведомство страны повысило прогноз роста по итогам всего года до 11,1%. Если прогноз сбудется, это станет самым высоким показателем за 39 лет. В 2027 году власти ожидают роста еще на 6%.

Экономический подъем связан с мировым спросом на продукцию для систем искусственного интеллекта и масштабными инвестициями в тайваньскую полупроводниковую промышленность. Тайвань занимает ведущие позиции в производстве передовых чипов, необходимых для работы ИИ. Фондовый рынок страны с начала года вырос почти на 60%.

При этом многие из 23 млн жителей Тайваня не ощущают преимуществ экономического роста: доходы от технологического бума распределяются неравномерно между отраслями и регионами. Лай пообещал, что правительство будет поддерживать не только технологический сектор, но и домохозяйства, сталкивающиеся с ростом стоимости жизни.

Аналогичные выплаты в размере 10 тысяч тайваньских долларов власти проводили в 2025 году, когда экономика страны выросла на 8,8%. Новую раздачу денег поддерживает оппозиционная партия Гоминьдан. В ноябре на Тайване пройдут местные выборы, поэтому выплаты стали одной из тем предвыборной кампании.

Одновременно Лай подтвердил планы направить в 2027 году 1,12 трлн тайваньских долларов — около $35 млрд — на оборону. Утверждение бюджета, вероятно, пройдет непросто: правящая Демократическая прогрессивная партия не имеет большинства в парламенте. Бюджет на 2026 год депутаты приняли только 14 августа после самой продолжительной задержки почти за три десятилетия.