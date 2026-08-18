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Зампред правления крымского Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП с машиной скорой помощи в центре Москвы

The Insider
Дмитрий Ларин. Фото: Cnews

Дмитрий Ларин. Фото: Cnews

Мотоцикл Royal Enfield, которым управлял 50-летний заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин, столкнулся с автомобилем скорой помощи утром 18 августа возле дома № 9 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Ларин погиб на месте.

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По словам очевидцев, которых цитирует «Российская газета», автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. Удар пришелся в левую часть машины. Медики пытались реанимировать мотоциклиста, но спасти его не удалось. Автомобиль принадлежал частной медицинской компании «Инпромед», пишет «Вечерняя Москва».

В Генбанке Ларин курировал информационную безопасность и IT. В 2022 году компания Positive Technologies представляла его как начальника управления информационной безопасности банка. В реестре Роскомнадзора Дмитрий Александрович Ларин также указан как сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных в Генбанке. К январю 2025 года он занял должность заместителя председателя правления.

В одном из немногих публичных интервью Ларин критиковал ужесточение ответственности за утечки персональных данных, обнаружил The Insider. Он предупреждал, что ранее похищенные сведения можно выдать за новую утечку и тем самым поставить руководителю службы информационной безопасности «черную метку» или попытаться устранить его с рынка. При этом Ларин поддерживал импортозамещение и технологический суверенитет, а кибератаки на российские банки связывал со спецслужбами «недружественных государств».

Генбанк — один из основных банков, работающих в аннексированном Россией Крыму. The Insider писал в 2018 году, что Центробанк тайно выделил на санацию Генбанка 20 млрд рублей, о помощи стало известно только спустя несколько месяцев. По оценке экспертов, опрошенных изданием, особая схема санации могла быть выбрана, чтобы другие российские банки не попали под западные санкции из-за работы в Крыму.

В расследовании 2025 года The Insider также рассказывал о бывшем акционере Генбанка Евгении Двоскине, его криминальном прошлом и предполагаемых связях с ФСБ. Сведений о публичных конфликтах Дмитрия Ларина с владельцами или руководством банка, российскими властями либо силовиками в открытых источниках нет.

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