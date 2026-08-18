После хакерской атаки два ведомства Сената Берлина остались без интернета и почты. СМИ пишут об утечке чувствительных данных

Два ведомства Сената Берлина отключили от общей государственной сети после обнаружения хакерской атаки. Речь идет об управлениях по городскому развитию, строительству и жилью, а также по мобильности, транспорту, защите климата и окружающей среде. Оба ведомства изолировали от сети еще в пятницу, 14 августа, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.

По данным местного издания RBB, с вечера пятницы с управлениями можно связаться только по телефону. Сотрудникам недоступна внешняя электронная почта, удаленная работа также невозможна. Один из работников транспортного введомства рассказал, что управление «практически неработоспособно».

RBB пишет, что при атаке утекли в том числе чувствительные данные. Источник Tagesspiegel также подтвердил утечку, однако утверждает, что полученная хакерами информация находилась в открытом доступе. Представительница Сената Кристине Рихтер не подтвердила и не опровергла утечку, сославшись на продолжающееся расследование.

По данным RBB, злоумышленники воспользовались уязвимостью в IT-инфраструктуре управления по строительству, чтобы атаковать общую сеть Берлина. Власти пока не раскрывают способ проникновения, масштаб ущерба и возможных организаторов атаки. Неизвестно также, когда именно она началась: в пятницу нарушение уже обнаружили и отключили ведомства от сети.

Берлинская государственная сеть объединяет около 600 административных и общественных объектов, включая полицию, пожарную службу и больницы. Сообщений о компрометации этих учреждений пока нет.

Для координации расследования и защиты сети создан кризисный штаб под руководством уполномоченного Берлина по информационной безопасности. К работе подключены земельное управление уголовной полиции, берлинская прокуратура и Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии.

IT-эксперт Мануэль Атуг раскритиковал защищенность берлинской администрации. По его словам, еще несколько лет назад специалисты считали город очень плохо подготовленным к кибератакам, а позднее ситуация стала еще хуже. Предложенные экспертами меры безопасности власти не реализовали, утверждает Атуг.

Кто стоит за нынешней атакой, пока неизвестно. Сведений о причастности российских хакеров власти Германии не публиковали.

В апреле Федеральное ведомство по охране Конституции, Федеральная разведывательная служба Германии и ФБР предупредили, что связанная с российским ГРУ группировка APT28 взламывает Wi-Fi-роутеры для сбора правительственной, военной информации и сведений о критической инфраструктуре. Хакеры атаковали несколько тысяч устройств по всему миру. В Германии обнаружили около 30 уязвимых роутеров, часть из которых оказалась скомпрометирована.

Как писал The Insider, APT28, также известная как Fancy Bear и Forest Blizzard, использовала уязвимости роутеров TP-Link и MikroTik для перенаправления трафика через подконтрольные серверы и кражи паролей и токенов. Потенциальные жертвы кампании находились как минимум в 120 странах. Немецкие спецслужбы связывают группировку со взломами бундестага в 2015 году, Социал-демократической партии Германии в 2023 году и немецкой авиадиспетчерской службы в 2024 году.

В 2025 году Великобритания обвинила APT28 во взломе 10 тысяч камер наблюдения в Украине и Европе для отслеживания поставок западной военной помощи. The Insider ранее установил, что в группировку входят сотрудники войсковой части 26165 ГРУ. Позднее это подтвердил Минюст США, выдвинув обвинения против ее участников.