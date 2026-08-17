Центру, по рекомендации которого сняли с продажи книги Сорокина и Янагихары, хотят присвоить государственный статус

Минцифры разрабатывает законопроект о государственной аккредитации Экспертного центра при Российском книжном союзе, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас его заключения носят рекомендательный характер, поэтому полиция и суды не обязаны их учитывать. В министерстве уточнили, что концепция законопроекта проходит предварительную экспертную проработку и межведомственное обсуждение.

После принятия инициативы Минцифры получит право аккредитовать организацию как «официальный орган экспертизы» в области книгоиздания. Центр создали в 2023 году по указанию Владимира Путина в качестве механизма «саморегулирования книжной индустрии». Он проверяет печатные и электронные книги на соответствие российским законам. По запросам государственных органов экспертиза проводится бесплатно, издательства и электронные площадки должны оплачивать ее самостоятельно.

В состав центра входят представители Роскомнадзора, Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, РПЦ, Духовного управления мусульман России, Федерации еврейских общин и федеральных вузов. Несмотря на рекомендательный характер заключений, по результатам его проверок издательство АСТ сняло с продажи «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комнату Джованни» Джеймса Болдуина, «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. К июню 2026 года центр, по собственным данным, провел около 100 экспертиз.

Как писал The Insider, с 2022 года российские магазины по цензурным причинам убрали из продажи около 600 наименований книг. В феврале 2024 года один «Мегамаркет» снял 252 книги, включая произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Стивена Кинга и Харуки Мураками. После возбуждения в 2025 году «дела издателей» издательства и магазины изъяли еще 153 наименования, в том числе книги Фредрика Бакмана, Джона Бойна, Урсулы Ле Гуин и Людмилы Улицкой.

По «делу издателей» силовики задержали сотрудников Popcorn Books, Individuum и «Эксмо», троих из них обвинили в участии в деятельности «экстремистской организации». Поводом стало издание и распространение книг с квир-персонажами, часть которых вышла еще до введения соответствующих запретов. В январе 2026 года Popcorn Books объявило о закрытии, а в апреле силовики провели новые задержания среди руководителей «Эксмо».

Представители книжного рынка, поддерживающие законопроект, рассчитывают, что государственный статус заключений сформирует единые правила проверки литературы, отмечает «Коммерсантъ». Директор магазина «Фаланстер» Борис Куприянов возражает, что ответственность за продажу книг все равно останется на магазинах. В ассортименте «Фаланстера» 38 тысяч наименований, и оплатить экспертизу каждого из них магазин не в состоянии.