Война на Ближнем Востоке привела к глобальному дефициту сырья для моторных масел. Цены выросли почти втрое

Крупнейшие мировые автопроизводители, включая Volkswagen, Stellantis и Toyota, начали переходить на новые составы моторных масел из-за острого дефицита высококачественных базовых масел группы III. Их поставки оказались нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

В первые месяцы войны производители автомобилей использовали накопленные запасы базовых масел, которые Европа и США в значительной степени импортировали с Ближнего Востока. Теперь эти резервы исчерпаны. Цены на масла группы III выросли почти втрое по сравнению с довоенным уровнем — примерно до $4 тысяч за тонну в Европе и США.

Одной из основных причин дефицита стал мартовский удар иранскими ракетами по крупному заводу Shell по производству жидкого топлива из газа в Катаре. Предприятию потребовался серьезный ремонт. Некоторые ближневосточные поставщики масел группы III впоследствии распродали доступные объемы для Европы и США и объявили форс-мажор.

«Альтернатив становится все меньше и меньше. Даже если [Ормузский] пролив откроется завтра, мы ожидаем, что Европа и США получат новые партии не раньше октября», — заявила руководитель направления ценообразования базовых масел в Argus Media Габриэлла Твининг.

На фоне дефицита автоконцерны начали искать других поставщиков и тестировать измененные рецептуры смазочных материалов. Это требует дополнительного согласования, поскольку новые масла должны соответствовать техническим требованиям производителей автомобилей.

Stellantis сообщил FT, что протестировал «масла с измененной рецептурой» и нашел альтернативные продукты, соответствующие отраслевым стандартам. Volkswagen также обеспечил необходимые поставки на данный момент и ищет дополнительные источники. Toyota заявила, что уже нашла альтернативных поставщиков.

В Японии последствия дефицита уже почувствовали автомобилисты. С июня в некоторых дилерских центрах Suzuki возникали задержки с плановой заменой моторного масла. Одна из таксомоторных компаний в Осаке сообщила, что стоимость базовых масел для нее удвоилась, из-за чего пришлось повысить тарифы.

Несмотря на найденные альтернативы, представители отрасли предупреждают, что рынок остается крайне уязвимым. Новые перебои в судоходстве, остановка НПЗ или другие проблемы с поставками могут быстро усугубить дефицит. В таком случае замена моторного масла для автомобилистов по всему миру может стать дороже, а сроки обслуживания — увеличиться.