Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.82

USD

84.54

EUR

97.51

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

581

 

 

 

 

 

Новости

Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 млн

The Insider
Фото: Ferrari SpA

Фото: Ferrari SpA

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari — Luce — продали на благотворительном аукционе RM Sotheby's в Калифорнии за $40 млн. Он стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, пишет Bloomberg.

Торги прошли в рамках автомобильной недели Monterey Car Week. На аукцион выставили уникальную версию Luce, созданную по программе Ferrari Tailor Made, — «Chassis 0», первый серийный экземпляр модели. Все $40 млн от продажи Ferrari направит в собственный благотворительный фонд на образовательные программы.

Предыдущий рекорд также принадлежал Ferrari. В 2025 году изготовленный по индивидуальному заказу Daytona SP3 продали на таком же благотворительном аукционе за $26 млн.

Ferrari представила Luce в мае 2026 года. Базовая цена первого электромобиля компании составляет €550 тысяч — около $636 тысяч. Таким образом, аукционный экземпляр продали примерно в 63 раза дороже. Премьера модели сопровождалась критикой и падением акций Ferrari: выпуск электромобиля стал существенным отступлением от традиции компании, известной спортивными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Luce разработали совместно с LoveFrom — студией бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва, одного из создателей дизайна iPhone и iMac. Четырехдверный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью более 1000 лошадиных сил.

Глава Ferrari Бенедетто Винья после презентации модели заявлял, что компания получает заказы как от постоянных, так и от новых клиентов.

«Ferrari Luce не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других производителей. Нужно увидеть его и сесть за руль, чтобы понять, что здесь ничего не скопировано — ни интерьер, ни внешний вид, ни характеристики», — говорил Винья.

Покупатель рекордного экземпляра получит автомобиль не сразу: после аукциона его вернут на завод Ferrari в Маранелло для окончательной сборки. Передача машины владельцу запланирована на первый квартал 2027 года.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  4. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  5. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте