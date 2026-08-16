Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 млн

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari — Luce — продали на благотворительном аукционе RM Sotheby's в Калифорнии за $40 млн. Он стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, пишет Bloomberg.

Торги прошли в рамках автомобильной недели Monterey Car Week. На аукцион выставили уникальную версию Luce, созданную по программе Ferrari Tailor Made, — «Chassis 0», первый серийный экземпляр модели. Все $40 млн от продажи Ferrari направит в собственный благотворительный фонд на образовательные программы.

Предыдущий рекорд также принадлежал Ferrari. В 2025 году изготовленный по индивидуальному заказу Daytona SP3 продали на таком же благотворительном аукционе за $26 млн.

Ferrari представила Luce в мае 2026 года. Базовая цена первого электромобиля компании составляет €550 тысяч — около $636 тысяч. Таким образом, аукционный экземпляр продали примерно в 63 раза дороже. Премьера модели сопровождалась критикой и падением акций Ferrari: выпуск электромобиля стал существенным отступлением от традиции компании, известной спортивными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Luce разработали совместно с LoveFrom — студией бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва, одного из создателей дизайна iPhone и iMac. Четырехдверный электромобиль оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью более 1000 лошадиных сил.

Глава Ferrari Бенедетто Винья после презентации модели заявлял, что компания получает заказы как от постоянных, так и от новых клиентов.

«Ferrari Luce не имеет ничего общего с электромобилями, которые вы видели у других производителей. Нужно увидеть его и сесть за руль, чтобы понять, что здесь ничего не скопировано — ни интерьер, ни внешний вид, ни характеристики», — говорил Винья.

Покупатель рекордного экземпляра получит автомобиль не сразу: после аукциона его вернут на завод Ferrari в Маранелло для окончательной сборки. Передача машины владельцу запланирована на первый квартал 2027 года.