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Новости

Из российской версии автобиографии Папы Франциска удалили фрагменты о том, что церковь открыта для ЛГБТ-людей

The Insider
Иллюстрация к материалу

В российском издании автобиографии Папы Франциска «Надежда», выпущенном «Альпина Паблишер», вымарали несколько фрагментов о гомосексуальных и трансгендерных людях. Фотографии страниц, где часть текста закрыта плашками, опубликовал книжный магазин Primus Versus, на пост обратило внимание «Эхо». Те же купюры присутствуют в электронной версии книги. 

Теолог Наталля Василевич сравнила российское издание с оригиналом и выяснила, какие именно фрагменты были удалены. В частности, из книги исчезли слова Франциска о том, что церковь открыта в том числе для гомосексуальных и трансгендерных людей, что трансгендерные люди могут принимать крещение и становиться крестными, а гомосексуальность — «не преступление, а человеческая реальность».

Из российского издания также убрали упоминание декларации Fiducia supplicans, которая допускает при определенных условиях благословение священниками людей, состоящих в однополых парах.

С 2022 года в России действует полный запрет на так называемую «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». На его основании российские магазины и маркетплейсы ранее снимали с продажи сотни книг, содержавших ЛГБТ-тематику. Кроме того Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским некоего «Международного ЛГБТ движения», которого в действительности не существует. Решение позволило фактически объявить запрет на ЛГБТ в России.

После начала войны российский книжный рынок столкнулся с многочисленными цензурными ограничениями. По данным The Insider, по меньшей мере 600 книг исчезли из продажи по цензурным соображениям, более 50 писателей были объявлены «иноагентами», а против издателей и книготорговцев возбуждают административные и уголовные дела.

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