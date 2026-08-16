В Венгрии снова перевернулся автобус с польскими паломниками. Погибли 12 человек

В Венгрии автобус с польскими паломниками съехал с трассы и перевернулся, в результате погибли 12 человек, еще 10 находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные власти.

Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали M3 недалеко от города Мезёкерестеш. По данным полиции, автобус съехал с прямого участка дороги в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем. Он выжил и был задержан.

В автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. Паломники из Подкарпатского воеводства на юго-востоке Польши возвращались из Меджугорья в Боснии и Герцеговине — популярного среди католиков места паломничества.

МИД Польши сообщил, что «практически все» пассажиры были доставлены в больницы Эгера, Дебрецена и Мишкольца. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным венгерской службы скорой помощи, еще 37 человек получили легкие травмы. Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился направить в Венгрию специальный самолет с представителями МИД и медицинскими работниками. «Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская и консульская помощь. Мы вместе в этот трудный момент», — заявил он.

Владелец автобусной компании заявил Business Insider Polska, что автобусом управляли два опытных водителя. Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что после аварии Главная инспекция автомобильного транспорта проведет усиленные проверки автобусов и соблюдения водителями режима рабочего времени.

Расследованием причин аварии займется группа польских прокуроров из Кросно.

В 2022 году в Хорватии разбился автобус с польскими паломниками, также направлявшимися в Меджугорье. Тогда погибли 12 человек и еще 30 получили травмы. В 2002 году при аварии автобуса в Венгрии погибли 20 польских паломников, 31 человек пострадал.