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Грузы с Рейна перевели на грузовики и поезда из-за рекордного обмеления реки

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Основной объем перевозок по Рейну переключился на автомобильный и железнодорожный транспорт — уровень воды в реке за ночь упал до рекордно низкой отметки на фоне продолжающейся волны жары в Европе. Об этом свидетельствуют данные Федерального управления водных путей и судоходства Германии (WSV), передает Reuters.

По данным WSV, на водомерном посте в Каубе близ Кобленца — узком месте фарватера — поздно вечером в пятницу зафиксировали 6 сантиметров, а ранним утром в субботу показатель составил 8 сантиметров. Утром в пятницу там было 10 сантиметров, что уже оказалось ниже прежнего рекорда в 25 сантиметров, установленного в 2018 году. Сама река примерно на метр глубже показаний поста, который традиционно используется как индикатор локального уровня воды.

Выше отметки в 78 сантиметров уровень в Каубе последний раз поднимался в середине июля. Как показывают расчеты Кильского института мировой экономики, если уровень воды в Каубе держится ниже 78 сантиметров 30 дней подряд — как это было в 2022 и 2018 годах, — промышленное производство сокращается на 1%.

Рейн остается одной из важнейших транспортных артерий Европы: по нему перевозят химическую продукцию, сырьевые товары, топливо и другие грузы. Отмечается, что немецкие компании уже начали сообщать о сбоях, вызванных низким уровнем воды в реке. О росте издержек, транспортных заторах и снижении выпуска предупредили производители химической продукции, энергетические компании, металлурги и сельскохозяйственные трейдеры.

Ранее сообщалось об обмелении Рейна вслед за Дунаем, в Сербии из-за проблем с судоходством тогда начали распечатывать резервы топлива. Обмеление Дуная вынудило прекратить круизное судоходство в Будапеште, приостановить работу нескольких паромных переправ и привело к полной остановке единственной румынской АЭС «Чернаводэ». Рейн из-за сильной жары и почти полного отсутствия осадков достиг рекордного минимума раньше, чем ожидалось по прогнозам.

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