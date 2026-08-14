Румыния остановила последний работающий реактор единственной АЭС из-за рекордного обмеления Дуная

Румыния остановила последний работающий энергоблок своей единственной АЭС «Чернаводэ» из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, пишет The Guardian. Два реактора станции обеспечивают около 20% производства электроэнергии в стране.

Первый из двух реакторов оператор АЭС Nuclearelectrica остановил еще в конце июля. В четверг компания объявила об остановке второго «из-за значительного и продолжающегося снижения» уровня воды в Дунае, которая используется для охлаждения станции. Возобновить работу реактора в ближайшие десять дней не планируется.

На фоне дефицита электроэнергии Румыния объявила на весь август чрезвычайную ситуацию в энергетике и призвала население и компании снизить потребление в часы пик. Для компенсации выпавших мощностей власти запустили электростанцию на буром угле мощностью 330 МВт и рассчитывают на дополнительную выработку ветряных и гидроэлектростанций. В крайнем случае ограничения могут ввести для крупных промышленных потребителей в вечерние часы.

Ранее власти сообщили, что заводы автопроизводителей Dacia и Ford приостановят работу до 19 августа, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Остановка «Чернаводэ» создает проблемы и для соседней Молдовы. Она импортирует румынскую электроэнергию, покрывая за ее счет до 60% собственного дефицита. Теперь Кишиневу придется либо увеличить импорт из Украины, если у нее будут свободные мощности, либо покупать более дорогую электроэнергию в западных странах. Еще одним вариантом могут стать веерные отключения.

«Думаю, нам следует быть готовыми к ухудшению ситуации, в том числе к отключениям электроэнергии, хотя сейчас трудно сказать наверняка», — заявил Radio Chisinau молдавский эксперт по энергетике Серджиу Тофилат.

Причиной кризиса стала продолжительная засуха. По данным европейской климатической службы Copernicus, почти на двух третях Дуная расход воды в июле опустился до минимального уровня за 34 года наблюдений. Низкий уровень воды также серьезно осложнил судоходство по реке длиной 2850 км.

Проблемы с охлаждением АЭС из-за жары и засухи возникли и в других странах Европы. Во Франции на этой неделе были недоступны более 20% атомных генерирующих мощностей — это рекордный показатель. На работу 13 из 57 реакторов EDF повлияли засуха, экстремальная жара, а в отдельных случаях — нашествие медуз.

В Венгрии пока удалось избежать полной остановки АЭС «Пакш», которая обычно обеспечивает около трети электричества страны и тоже использует воду Дуная для охлаждения. С конца июля станция работает на пониженной мощности. Поскольку уровень реки продолжает падать, власти распорядились построить возле АЭС подводную плотину для регулирования потока. К станции также направляют две 80-метровые баржи, которые при необходимости могут затопить, чтобы поднять уровень воды.

По оценке исследовательской группы World Weather Attribution, нынешняя европейская засуха усугублена антропогенным изменением климата и в будущем подобная проблема будет становиться серьезнее.