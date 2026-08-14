Маркетплейсы попросили правительство РФ компенсировать из бюджета убытки, понесенные продавцами из-за атак дронов

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), которая объединяет компании Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», представила правительству России список мер, которыми можно поддержать предпринимателей, пострадавших в результате атак ВСУ на склады маркетплейсов. Как сообщают «Ведомости», предложения изложены в письме, направленном 12 августа премьер-министру Михаилу Мишустину.

В частности, АЦП предлалагает выплачивать предпринимателям компенсации из бюджета. Это позволит компаниям возобновить работу в прежних масштабах и сохранить рабочие места, отмечают авторы инициативы. Также предлагается предоставить бизнесу отсрочку или рассрочку для уплаты налогов и других обязательных платежей.

Ассоциация предлагает расширить систему страхования имущества и товарных запасов при форс-мажорах: например, для малого и среднего бизнеса часть стоимости страховки оплачивать из бюджета. Еще одна мера — временный мораторий на проверки и освобождение от штрафов за незначительные нарушения, непосредственно связанные с атаками.

Совокупный ущерб Wildberries и работающих на площадке продавцов из-за атак БПЛА на склады маркетплейса оценивается в 600–800 млрд рублей. Такую оценку в беседе с Forbes привели участники встречи в Госдуме, где 12 августа обсуждались меры поддержки пострадавшего бизнеса.