ЦБ призвал кредиторов реструктурировать долги бизнеса, пострадавшего от атак. Решение остается за компаниями

Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам реструктурировать долги малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате «террористических актов» на территории складов, логистических центров, производственных, торговых и офисных помещений. The Insider изучил документ. Основная часть рекомендаций будет действовать до 31 августа 2027 года. Украину, беспилотники или конкретные пострадавшие компании регулятор в документе не упоминает.

Кредиторам рекомендуют удовлетворять заявления предпринимателей, даже если те не имеют законного права на кредитные каникулы. Выплаты можно приостановить на согласованный с заемщиком срок или изменить условия договора в рамках собственной программы реструктуризации. Штрафы и пени за просрочку, возникшую из-за атаки, начислять не советуют.

ЦБ также призвал кредиторов не требовать досрочного возврата займа и не повышать процентную ставку. После изменения условий заемщику должны оперативно направить новый график платежей. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий рейтинг предпринимателя.

При этом информационное письмо не обязывает кредиторов предоставлять отсрочку и не создает для бизнеса автоматического права на реструктуризацию. В документе не установлен обязательный срок приостановки платежей и не предусмотрены списание долга или компенсация процентов. Пострадавшему предпринимателю придется самому обратиться к кредитору и согласовать условия поддержки.

С октября 2025 года субъекты МСП и самозанятые уже имеют право на кредитные каникулы сроком до шести месяцев один раз в пять лет. Однако льгота распространяется только на кредиты, соответствующие установленным законом условиям и лимитам: до 60 млн рублей — для микропредприятий, до 400 млн — для малых компаний и 1 млрд рублей — для средних. Новое письмо предлагает кредиторам поддерживать пострадавших от атак даже в тех случаях, когда заемщик не соответствует этим требованиям.

Сам механизм подобных рекомендаций ЦБ использует не впервые, обратил внимание The Insider. В конце 2025 года регулятор продлил меры поддержки бизнеса в восьми регионах со «средним уровнем реагирования», включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. В апреле 2026 года аналогичное письмо выпустили для предпринимателей, пострадавших от паводков. Отличие нынешней меры состоит в том, что она не ограничена отдельными регионами.

Новое письмо появилось в день истечения срока, к которому правительство поручило подготовить меры поддержки пострадавшего бизнеса. 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономразвития, Минфину, ФНС и ЦБ представить такие предложения к 10 августа. Приоритетной задачей называлась помощь продавцам Wildberries, потерявшим товары из-за ударов по складам маркетплейса.

С 7 августа Wildberries включил атаки беспилотников, диверсии и теракты в программу добровольного страхования заказов. Как писал The Insider, максимальная выплата составляет 50 тысяч рублей за единицу товара и 100 тысяч рублей за один страховой случай. Незаказанные остатки продукции на складах эта программа не покрывает.