Минтранс вдвое увеличит список запретных зон для полета на основании рекомендаций ФСБ и Минобороны

Минтранс существенно расширит число запрещенных для полетов зон на всей территории России, пишет «Коммерсантъ», ознакомившись с проектом приказа «Об установлении запретных зон». Если в нынешней версии документа, действующей с 2022 года (то есть с начала полномасштабной войны против Украины) значится 374 таких зоны, то в новой версии их уже 818.

В Минтрансе уточнили, что запрет будет распространяться на все типы воздушных судов (ВС), включая беспилотники. Исключения сделаны для военных самолетов и в некоторых случаях — для бортов, обслуживающих нефтяные компании.

В пояснении к приказу говорится, что запретные зоны устанавливаются над охраняемыми и особо важными государственными объектами: объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также «объектами, представляющими повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды». В список включены объекты, на которые указали ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардия, Минпромторг, Минэнерго, «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие госкомпании, также учтены рекомендации региональных властей.

Этим летом российские власти уже вводили дополнительные ограничения на полеты. Сначала были запрещены полеты легких и сверхлегких самолетов на высоте до 5100 м в Центральной России. Затем Росавиация снизила предельную высоту полетов в районе Московского авиационного узла (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский) и запретила транзитные рейсы.