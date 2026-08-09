Российским пилотам запретили снимать фото и видео во время полетов и публиковать эти материалы в интернете — «Авиаторщина»

Российским пилотам запретили снимать фото и видео во время полетов и публиковать получившиеся материалы в интернете, утверждает Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, Минтранс поручил авиакомпаниям уведомить сотрудников о запрете, а также провести инструктажи c членами летных экипажей о недопустимости съемки того, что происходит в воздушном пространстве за бортом самолета.

Решение было принято в июле по итогам совещания, прошедшего под председательством заместителя министра транспорта Владимира Потешкина, который курирует авиационную отрасль. Как пишет «Авиаторщина», обсуждались вопросы обеспечения безопасности полетов в Московском узловом диспетчерском районе (МУДР).

В конце июля «Коммерсантъ» писал, что Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов (до 4900 м вместо прежних 8250–8550 м) и запретила транзитные перелеты в районе Москвы и региона. Ограничения объяснили соображениями безопасности.

В феврале пилот S7 Карен Новицкий писал в своем Telegram-канале, что авиакомпания запретила членам экипажа «производить фото-, видеосъёмку во время руления, взлёта и посадки воздушного судна».