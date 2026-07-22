Росавиация запретила транзитные перелеты через Москву — «Ъ»

Росавиация снизила предельную высоту полета в районе столичных аэропортов и запретила транзитные перелеты в районе Москвы и региона. Ограничения объяснили соображениями безопасности, пишет газета «Коммерсантъ».

Ограничения будут действовать в пределах Московского узлового диспетчерского района. Высота полетов гражданских самолетов в этом районе будет ограничена 4900 м вместо прежних 8250–8550 м.

Запрещены будут и пролеты российских и иностранных авиакомпаний над столичным регионом. В соответствующем NOTAM (извещение пользователей воздушного пространства) сказано, что меры продлятся минимум до 26 августа. В Росавиации газете в то же время назвали другую дату — 12 августа.

Меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность полетов. По данным источников Ъ, инициатором стало Минобороны на фоне участившихся этой весной атак беспилотников. Из-за запрета транзита интенсивность полетов в этой зоне снизится, а снижение предельно допустимой высоты позволит самолетам быстрее уходить на посадку. Раньше воздушные суда, например, заходили на посадку в московские аэропорты с высоты 5400–6700 м.

При этом в авиакомпаниях отмечают, что ограничения могут отразиться на длительности полета и расходе топлива. Наиболее ощутимым будет запрет транзитных перелетов через московский авиаузел — самолетам буквально придется «огибать» его, и время полета может увеличиться на 20–30 минут.

Со снижением высоты полетов также уменьшается скорость полета и растет расход топлива: выйти на эффективную крейсерскую высоту экипажу удастся только после вылета за пределы региона. Это тоже увеличит длительность полетов — в среднем на 10–15 минут. Снижение допустимой высоты полета, по словам источников газеты, также повышает риски столкновения с птицами.

Впрочем, в авиакомпаниях всё равно считают, что издержки из-за ограничений будут куда меньше, чем те, что несут компании из-за закрытий воздушного пространства во время атак беспилотников. Ранее Росавиация ввела ограничения на полеты легких самолетов в Центральной России.