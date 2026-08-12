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Новости

Организаторы «Евровидения» закрепили в правилах конкурса невозможность проводить его в стране, где идет военный конфликт

The Insider
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Европейский вещательный союз, проводящий ежегодный песенный конкурс "Евровидение" изменил его правила, зафиксировав, что страной-хозяйкой состязания не может быть страна, которая не в состоянии обеспечить «безопасность, защиту или стабильность государства или региона». Об этом сообщает BBC. 

Поправка была одобрена после того, как союз собрал отзывы от телекомпаний-участников после конкурса этого года, который прошел в Вене. Кроме этой поправки, был повышен минимальный возраст участников - с 16 до 18 лет и уточнены правила использования фонограммы: отныне она не должна "чрезмерно помогать" исполнителям, например включать предварительно записанный вокал. 

«Эти изменения направлены на то, чтобы внести большую ясность для всех участников, защитить артистов и добиться того, чтобы конкурс проходил в безопасной и дружелюбной атмосфере, сохраняя при этом дух и целостность, которые делают конкурс песни «Евровидение» таким особенным», - заявил директор Евровидения Мартин Грин 

Согласно правилам конкурса "Евровидение" принимает у себя страна, которую представлял победивший исполнитель прошлого года. В 2022 году в конкурсе победил украинский ансамбль Kalush Orchestra. После этого организаторы провели «всестороннюю оценку и исследование целесообразности», чтобы решить, может ли конкурс 2023 года состояться в Киеве. В итоге было решено, что риски слишком велики, и конкурс состоялся в Ливерпуле по инициативе Великобритании. Теперь такой порядок действий закреплен в правилах: в случае, если страна-победитель не может обеспечить безопасность, организаторы вправе выбрать альтернативную площадку. 

В следующем году конкурс пройдет в Болгарии, поскольку в этом году победу одержала болгарская певица Дара. 

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