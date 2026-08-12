Генштаб ВСУ отчитался о повреждении четырех российских военных кораблей в Новороссийске

Четыре российских военных корабля получили повреждения различной степени во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 12 августа, отчитались в Генштабе ВСУ. Как утверждается, под удар попали фрегаты проекта 11356Р «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль проекта 21631 типа «Буян-М» и патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Российская сторона сообщения о повреждении кораблей не комментировала, независимого подтверждения этих данных пока нет.

СБУ тем временем отчиталась об ударе по радиолокационной станции 30Н6Е из состава комплекса С-300, мобильной огневой группе на одном из пирсов, порталу тоннеля нефтебазы «Грушовая» и инфраструктуре трех причалов терминала «Шесхарис». По данным спецслужбы, в атаке участвовали обычные и реактивные беспилотники «Паляница», ракеты «Нептун» и ударные системы, запущенные с морских платформ. Эти сведения также не подтверждены независимыми источниками.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы опубликовали размеченные спутниковые снимки базы после атаки. Авторы считают вероятным повреждение обоих фрегатов, тральщика проекта 266М, опытового судна «Виктор Чероков», неидентифицированного патрульного корабля проекта 22160 и разведывательного корабля «Приазовье». Они также допускают попадание по неустановленному сухогрузу и нескольким объектам наземной инфраструктуры 4-й бригады подводных лодок.