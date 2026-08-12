Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83

EUR

95.78

OIL

88.55

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

921

 

 

 

 

 

Новости

Генштаб ВСУ отчитался о повреждении четырех российских военных кораблей в Новороссийске

The Insider
Зерновой терминал в Новороссийске / Associated Press

Зерновой терминал в Новороссийске / Associated Press

Четыре российских военных корабля получили повреждения различной степени во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 12 августа, отчитались в Генштабе ВСУ. Как утверждается, под удар попали фрегаты проекта 11356Р «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль проекта 21631 типа «Буян-М» и патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». Российская сторона сообщения о повреждении кораблей не комментировала, независимого подтверждения этих данных пока нет.

СБУ тем временем отчиталась об ударе по радиолокационной станции 30Н6Е из состава комплекса С-300, мобильной огневой группе на одном из пирсов, порталу тоннеля нефтебазы «Грушовая» и инфраструктуре трех причалов терминала «Шесхарис». По данным спецслужбы, в атаке участвовали обычные и реактивные беспилотники «Паляница», ракеты «Нептун» и ударные системы, запущенные с морских платформ. Эти сведения также не подтверждены независимыми источниками.

Украинские мониторинговые Telegram-каналы опубликовали размеченные спутниковые снимки базы после атаки. Авторы считают вероятным повреждение обоих фрегатов, тральщика проекта 266М, опытового судна «Виктор Чероков», неидентифицированного патрульного корабля проекта 22160 и разведывательного корабля «Приазовье». Они также допускают попадание по неустановленному сухогрузу и нескольким объектам наземной инфраструктуры 4-й бригады подводных лодок.

Изображение из галереи

Exilenova+ / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3
Миниатюра 4

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оснащены установками на восемь крылатых ракет «Калибр» каждый. Это не первые сообщения об ударах по этим кораблям в 2026 году. В марте украинские военные сообщали о повреждении обоих фрегатов, а в апреле — о новой атаке на «Адмирала Макарова» в порту Новороссийска.

По данным агентства Reuters, после атаки остановились два крупнейших зерновых терминала Новороссийска — Новороссийский зерновой терминал и Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Власти сообщили о гибели трех человек, в том числе восьмилетнего ребенока, еще 24 человека пострадали. Повреждения получили десятки жилых домов, образовательные учреждения и четыре предприятия. Ранее The Insider писал о пожаре на территории порта и введении в Новороссийске режима чрезвычайной ситуации.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  5. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте