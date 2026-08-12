Предпринимателя, приехавшего в Россию, обвинили в госизмене из-за уплаты налогов в Украине — «Медиазона»

60-летнего предпринимателя Олега Варюхина обвинили в госизмене из-за уплаты налогов в Украине. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда: Варюхина задержали еще в мае и после карусельных арестов отправили в СИЗО, сейчас ему оставили в силе меру пресечения.

По словам адвоката Юрия Шеля, в Россию Варюхин прилетел из Кишинёва в начале мая. Он планировал навестить родственников.

При этом у мужчины не было действительного документа, уверяет защитник: последний паспорт был ему выдан еще во времена СССР (сам он родом из Норильска). С 1999 года Варюхин жил в Украине, но ни российского, ни украинского паспорта у него не было. В Украине ему выдавали лишь свидетельство предпринимателя. Границу с Россией он планировал пересечь по временному документу, полученному в российском посольстве в Кишинёве.

Как пишет издание, в основу обвинения Варюхину легла именно уплата налогов в Украине. Предположительно, их он платил как индивидуальный предприниматель: в стране у него был бизнес, связанный с продажей парфюмерии. Сторона защиты настаивает, что эти обвинения необоснованны:

«Любой работник любого государства обязан платить налоги. Повлиять на это он никак не может. Считаю, что Варюхин, находясь на территории республики Украина, платил положенный налог как индивидуальный предприниматель. Куда государство распределяет эти налоги, так же, как в любой стране, повлиять он не мог», — сказал адвокат на судебном заседании.

Задержали Варюхина в аэропорту по прилете еще в мае. Сначала его подвергли карусельным арестам, четыре раза арестовывая по статье о мелком хулиганстве, а 22 июля отправили в СИЗО.