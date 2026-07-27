ФСБ обвинила россиянина в госизмене в пользу Новой Зеландии. До сих пор эта страна не фигурировала в подобных публично известных делах

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ отчитался о задержании 55-летнего жителя Хабаровска, обвинив того в работе на разведку Новой Зеландии. С 2022 года в России по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику осуждено более 1100 человек. Однако в госизмене в пользу Новой Зеландии в России до сих пор никого не обвиняли — это первый публично известный случай.

По версии ведомства, житель Хабаровска сотрудничал с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS). Он якобы передавал новозеландской разведке сведения о военном и военно-техническом сотрудничестве Москвы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Госагентство ТАСС также опубликовало видео задержания россиянина, на котором сотрудники спецслужбы в масках хватают мужчину с пакетом продуктов в руках, сбивают его с ног и валят лицом в асфальт. В его доме провели обыск, во время которого камера фокусируется на разложенных на столе пачках долларов, якобы найденных сотрудниками спецслужб. В ФСБ отметили, что за госизмену предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новая Зеландия входит в разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Обвинения в шпионаже в пользу стран НАТО, а также Украины нередко фигурируют в сводках российских спецслужб. Задержание жителя Хабаровска — первый известный случай, когда россиянина обвиняли бы в шпионаже в пользу Новой Зеландии. Часть дел о госизмене засекречена, а в открытых источниках о подобных делах, где фигурировала бы эта страна, информации нет.

В марте 2026-го российские суды вынесли рекордное количество приговоров по делам о госизмене и шпионаже, сообщал ранее правозащитный проект «Первый отдел». Всего по таким статьям с начала полномасштабной войны против Украины были осуждены более 1100 человек, тогда как с 1997-го по 2021-й включительно по подобным статьям осудили 170 человек.