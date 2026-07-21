МИД РФ объявил о высылке двух итальянских дипломатов. Ранее Италия выслала двух атташе, которые оказались сотрудниками ГРУ

Российский МИД сообщил о высылке из страны двух дипломатов Италии. Это стало ответом на высылку и обвинения в шпионаже в адрес российских военных атташе при посольстве в Риме, которые, как выяснил ранее The Insider, оказались сотрудниками ГРУ.

Ведомство объявило персонами нон грата помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д’Априле. Они и члены их семей должны покинуть территорию России в течение трех дней.

Требования выслать из Италии российских дипломатов и обвинения в их адрес в МИД назвали «ничем не обоснованными».

«Хотели бы в этой связи еще раз подчеркнуть, что никакие враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны», — говорится в пресс-релизе.

О высылке двух атташе российского посольства стало известно в начале июля. Глава итальянского МИД Антонио Таяни тогда заявил, что их подозревают в шпионаже, а также назвал полные имена сотрудников: Иван Петрович Горбачëв и Михаил Васильевич Астахов.

Как выяснил The Insider, высланные военные атташе — сотрудники ГРУ. У обоих в утечках фигурировали адреса в Москве на Хорошевском шоссе, где расположена штаб-квартира ГРУ. Конкретный адрес штаб-квартиры (Хорошевское шоссе, 76) появлялся в утечках на имя Астахова по меньшей мере с 2013 года.

Незадолго до этого итальянские власти арестовали двух человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.