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Новости

Власти Италии арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые — бывшие сотрудники спецслужб

The Insider
Прокуратура Рима. Фото: pg-roma.giustizia.it

Прокуратура Рима. Фото: pg-roma.giustizia.it

Власти Италии арестовали двух человек по обвинению в передаче секретной информации агенту российских спецслужб. Как сообщает Reuters, один из них — 59-летний бывший офицер войск карабинеров, в прошлом имевший отношение к разведывательной службе.

Согласно заявлению прокуратуры Рима, выдвинутые обвинения включают передачу конфиденциальной информации, а также несанкционированный доступ к IT- и телекоммуникационным услугам. По делу, которое возбудили в мае 2025 года, проходит еще пять человек.

По версии следствия, главный подозреваемый — бывший карабинер — за деньги передал россиянину информацию, которую сам получил от четверых действующих военнослужащих итальянской армии. Предполагаемый российский агент защищен дипломатическим иммунитетом.

Corriere della Sera пишет, что двоих арестованных зовут Гавино Рауль Пирас и Винченцо ди Паскуале. По данным газеты, обоим 59 лет, оба в прошлом карабинеры и сотрудники Агентства внутренней информации и безопасности Италии (AISI). 

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто написал в Twitter, что проведенное расследование «ясно показывает истинное отношение России» к Италии.

«Это ежедневный гибридный конфликт, постоянная скрытая война, направленная на ослабление наших институтов, наших союзов и нашей безопасности. Это лишь верхушка гигантского айсберга, гибридная война, которую ведут внешние враги и внутренние предатели, готовые продать свою страну ради денег, власти или личной выгоды».

В 2021 году капитан итальянского военно-морского флота Вальтер Биот был арестован при передаче документов сотруднику российского посольства на автостоянке в Риме. Впоследствии его приговорили к 29 годам тюремного заключения.

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