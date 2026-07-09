Италия высылает двух сотрудников российского посольства по подозрению в шпионаже. Ими оказались сотрудники ГРУ, выяснил The Insider

Власти Италии приняли решение выслать двух сотрудников российского посольства из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.
Высылке подлежат два военных атташе посольства. Их Таяни обвинил в шпионской деятельности.
Он также указывает полные имена сотрудников: Иван Петрович Горбачëв и Михаил Васильевич Астахов. Они должны покинуть Италию в течение трех дней.
«Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для атак на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство для итальянских институтов и национальной безопасности», — написал Таяни.
Как выяснил The Insider, высланные военные атташе — сотрудники ГРУ. 56-летний Михаил Астахов — уроженец Тулы, в утечках авиаперелетов в период 2015–2017 годы у него как минимум четыре поездки по маршруту Москва — Рим. 47-летний Иван Горбачëв — из Брянской области, его частым направлением заграничных поездок также раньше была Финляндия.
У обоих в утечках фигурируют адреса в Москве на Хорошевском шоссе, где расположена штаб-квартира ГРУ. Конкретный адрес штаб-квартиры (Хорошевское шоссе, 76) фигурирует в утечках на имя Астахова по меньшей мере с 2013 года.
На объявление о высылке уже отреагировали в российском МИД: там заявили, что Москва «даст соответствующий ответ».
Ранее на этой неделе итальянские власти арестовали двух человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ими оказались граждане страны. Главный подозреваемый, бывший карабинер, по версии следствия, за деньги передал россиянину информацию, которую сам получил от четверых действующих военнослужащих итальянской армии.