Италия высылает двух сотрудников российского посольства по подозрению в шпионаже. Ими оказались сотрудники ГРУ, выяснил The Insider

У обоих в утечках фигурируют адреса в Москве на Хорошевском шоссе, где расположена штаб-квартира ГРУ. Конкретный адрес штаб-квартиры (Хорошевское шоссе, 76) фигурирует в утечках на имя Астахова по меньшей мере с 2013 года.

На объявление о высылке уже отреагировали в российском МИД: там заявили, что Москва «даст соответствующий ответ».

Ранее на этой неделе итальянские власти арестовали двух человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ими оказались граждане страны. Главный подозреваемый, бывший карабинер, по версии следствия, за деньги передал россиянину информацию, которую сам получил от четверых действующих военнослужащих итальянской армии.