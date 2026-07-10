Пропавшего в Узбекистане в 2024 году россиянина приговорили в Москве к 23 годам по «госизмене» — «Политзек-Инфо»

Промышленного альпиниста Георгия Пирогова, который в июле 2024 года пропал во время командировки в Узбекистане, а через два дня оказался в московском СИЗО, Московский городской суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». Об этом сообщил проект «Политзек-Инфо». Решение было вынесено 8 июля, процесс проходил в закрытом режиме, официально подробности обвинения не раскрывались.

The Insider обнаружил Георгия Пирогова в одной из слитых баз МВД России. В записи, датированной ноябрем 2024 года, утверждается, что он, «находясь за пределами РФ, совершил государственную измену в форме шпионажа», а датой предполагаемого преступления указано 7 мая 2023 года.

Кроме того, Пирогов фигурирует еще в нескольких слитых российских базах данных, которые проанализировал The Insider. В одной из них он включен в список «покинувших РФ» — указано, что 24 марта 2022 года он выехал в Объединенные Арабские Эмираты, а причиной отъезда значится «начало СВО». В другой базе он обозначен как «оппозиционер». Еще в одной содержится запись о том, что Пирогов якобы «спонсировал ФБК».

По данным «Политзек-Инфо», близкие Пирогова просили соблюдать медийную тишину вокруг дела, рассчитывая, что это поможет смягчить его участь. Однако после оглашения приговора проект сообщил, что эта тактика не повлияла на назначенное наказание.

Пирогов жил в Подмосковье, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Грузию, где работал промышленным альпинистом. Летом 2024 года он отправился в командировку в Узбекистан и 6 июля пропал в городе Кунград. Позже его автомобиль нашли в Нукусе — примерно в 90 км от места исчезновения. Родные рассказывали, что Пирогов собирался ехать в Бухару, чтобы оттуда вылететь в Грузию.

Уже 8 июля 2024 года Мещанский районный суд Москвы отправил Пирогова в СИЗО по делу о «госизмене». Каким образом он оказался в России после исчезновения в Узбекистане, неизвестно. Во время рассмотрения жалобы на арест в августе 2024 года стало известно, что Пирогов признал вину и дал признательные показания. В мае 2026 года Московский городской суд начал рассматривать его дело в закрытом режиме.

Это первый известный случай, когда россиянин, уехавший из страны после начала полномасштабной войны, пропал в Узбекистане, а затем оказался в российском СИЗО по политически мотивированному обвинению. При этом неизвестно, проводилась ли официальная экстрадиция: власти Узбекистана и России обстоятельства перемещения Пирогова через границу не раскрывали.

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider отметил, что подобные дела, когда шпионаж якобы осуществляется за пределами России, довольно редки и часто основываются на провокации силовиков: