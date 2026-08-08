Аспиранта РУДН из Китая арестовали по делу о шпионаже. Перед этим его отправили на 15 суток за «нецензурную брань»

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО 42-летнего аспиранта РУДН из Китая Чэнь Юн Та (Chen Yung Ta) по обвинению в шпионаже. Содержание обвинения не раскрывается. Статья 276 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Незадолго до возбуждения дела Чэнь Юн Та привлекли к административной ответственности. 30 марта судья Дорогомиловского районного суда Е. С. Сентякова арестовала его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве — за нецензурную брань в общественном месте. Решение по делу № 05-0193/2026, которое изучил The Insider, вступило в силу 10 апреля:

«28 марта 2026 года в 23 час. 15 мин. Чэнь Ю.Т., который, находясь в общественном месте, на улице, нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся громкой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, вел себя агрессивно, на неоднократные замечания граждан прекратить противоправные действия не реагировал».

Подробности о том, что именно легло в основу протокола, в опубликованном решении не разглашаются. После административного ареста аспиранта отправили в СИЗО уже по делу о шпионаже.

Чэнь Юн Та учился на факультете гуманитарных и социальных наук РУДН и занимался политологическими исследованиями, посвященными внешней политике Китая. В 2024–2025 годах он опубликовал работы о китайской «мягкой силе», военном, экономическом и технологическом влиянии, а также об отношениях Китая со странами Юго-Восточной Азии.

The Insider также обнаружил еще одну публикацию автора с инициалами Чэнь Ю.Т. и указанием РУДН в качестве места учебы. Статья «Многосторонняя дипломатия: роль Китая в ООН и международное сотрудничество» вышла в марте 2025 года и посвящена деятельности Пекина в ООН, климатической политике и международных программах здравоохранения.

В апреле 2025 года Чэнь Юн Та участвовал в конференции «Ломоносов» с докладом «Роль Китая в механизме БРИКС», подготовленным под руководством Марины Лапенко. В работе рассматривались энергетическое сотрудничество, расширение использования юаня, инициатива «Один пояс, один путь» и влияние Китая на страны глобального Юга. В списке источников указаны публикации ТАСС, РБК и китайского государственного телеканала CCTV.

Российские власти не связывали публично научные работы аспиранта с обвинением. РУДН и посольство Китая на момент публикации также не комментировали его арест.

В 2025 году российские суды вынесли 468 приговоров по статьям о госизмене и шпионаже — это рекорд за все время действия современного УК, подсчитал проект «Первый отдел».