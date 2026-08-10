В России начали возбуждать дела о госизмене из-за фотографий могил военных. За такие снимки предлагают деньги от имени «Медиазоны»

В России начали возбуждать дела о госизмене против людей, фотографировавших могилы погибших на войне в Украине военных. О таких делах известно как минимум в Ярославской и Томской областях. В Свердловской области силовики задерживали фотографировавших захоронения людей и усилили контроль на кладбищах.

Последнее известное дело поступило в Ярославский областной суд 7 августа. По версии обвинения, 48-летний житель города с октября 2024 года «систематически посещал» мемориальное кладбище, скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем отправлял материалы представителям спецслужб Украины. Процесс пройдет в закрытом режиме.

В конце июня по делу о госизмене задержали нескольких жителей Томской области. ФСБ утверждает, что они собирали сведения о российских военных, в том числе погибших, по заданию украинских спецслужб. На опубликованных силовиками скриншотах заказчик предлагал от 20 тысяч рублей за 100 фотографий до 100 тысяч рублей за 400 снимков, также в ролике показали квитанцию о переводе 25 тысяч рублей.

В Свердловской области после нескольких подобных задержаний усилили контроль на кладбищах и решили установить предупреждающие таблички. В ФСБ утверждают, что фотографии используются в мошеннических схемах. По версии ведомства, из снимков создают дипфейки, после чего родственникам погибшего сообщают, что военный якобы жив и находится в плену, и требуют деньги за его возвращение.