В России начали возбуждать дела о госизмене из-за фотографий могил военных. За такие снимки предлагают деньги от имени «Медиазоны»

В России начали возбуждать дела о госизмене против людей, фотографировавших могилы погибших на войне в Украине военных. О таких делах известно как минимум в Ярославской и Томской областях. В Свердловской области силовики задерживали фотографировавших захоронения людей и усилили контроль на кладбищах.
Последнее известное дело поступило в Ярославский областной суд 7 августа. По версии обвинения, 48-летний житель города с октября 2024 года «систематически посещал» мемориальное кладбище, скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем отправлял материалы представителям спецслужб Украины. Процесс пройдет в закрытом режиме.
В конце июня по делу о госизмене задержали нескольких жителей Томской области. ФСБ утверждает, что они собирали сведения о российских военных, в том числе погибших, по заданию украинских спецслужб. На опубликованных силовиками скриншотах заказчик предлагал от 20 тысяч рублей за 100 фотографий до 100 тысяч рублей за 400 снимков, также в ролике показали квитанцию о переводе 25 тысяч рублей.
В Свердловской области после нескольких подобных задержаний усилили контроль на кладбищах и решили установить предупреждающие таблички. В ФСБ утверждают, что фотографии используются в мошеннических схемах. По версии ведомства, из снимков создают дипфейки, после чего родственникам погибшего сообщают, что военный якобы жив и находится в плену, и требуют деньги за его возвращение.
На фоне задержаний «Медиазона» еще 6 августа предупредила, что неизвестные предлагают жителям России от имени редакции фотографировать могилы военных за вознаграждение. Отправители обещают оплатить не только сами снимки, но и связанные с поездкой расходы. Издание заявило, что не имеет отношения к этим предложениям и не просит читателей посещать кладбища.
По словам редактора «Медиазоны» Дмитрия Трещанина, «свежими» неопубликованными данными о погибших интересуются украинские мошенники, которые пытались купить базу у издания. Он предупредил, что фотографии в телефоне, переписка с заказчиком и перевод денег из Украины могут стать основанием для обвинения в выполнении задания украинских спецслужб. Кто именно рассылает предложения от имени редакции, установить не удалось.
Трещанин не утверждал, что эти сообщения отправляют российские силовики. Однако ранее «Медиазона» рассказывала, как оперативник ФСБ сам написал жителю Рязанской области Гордею Никитину под видом сотрудника украинской военной разведки. Полученная в ходе «оперативного эксперимента» переписка легла в основу дела о госизмене, и Никитина приговорили к 17 годам колонии.