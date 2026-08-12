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Новости

«Буду воспринимать вас как украинскую ДРГ». В Тюменской и Новосибирской областях у фермеров массово изымают и уничтожают свиней

The Insider
Фото: 72.RU

Фото: 72.RU

В Голышмановском округе Тюменской области в последние дни в деревнях и селах — Голышманово, Абатском, Омутинском и других — начали работать санитарные посты, а у местных жителей изымают и убивают свиней. Как пишут местные паблики, людям выплачивают компенсацию по 90–95 рублей за килограмм, а тем, кто отказывается сдавать поголовье, грозит штраф в 30–35 тысяч рублей.

Журналисты издания 72.ru предположили, что речь может идти об африканской чуме свиней — от нее уже страдают и дикие кабаны, и домашние животные в районе. Вирус передается воздушно-капельным путем, через подстилку, корма и обувь людей и может долго сохраняться в почве, навозе и мясе, однако для человека не опасен. Как пишет издание, официально ни местная администрация, ни областное управление ветеринарии название заболевания не раскрывают — там лишь заявили, что эта информация ограничена к распространению. Первые случаи болезни выявили в деревне Скаредной в начале августа, после чего ветеринары настояли на уничтожении всего поголовья, сославшись на отсутствие прививок и лечения.

Похожая ситуация в эти же дни разворачивается в Купинском районе Новосибирской области. Как пишет RusNews, заместитель главы районной администрации потребовал от фермеров за два-три дня избавиться от всех свиней — предположительно, из-за африканской чумы, хотя ни подтвержденных случаев заболевания, ни очагов чумы в районе не зафиксировано. Фермеров обязали ликвидировать животных за собственный счет, пригрозив принудительным изъятием и последующим взысканием расходов. При этом мясокомбинаты свинину не принимают, а вывоз поголовья за пределы района запрещен. Компенсация составляет 100 рублей за килограмм.

72.RU

72.RU

Экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин разместил в своем Telegram-канале видео с совещания в Купинском районе, на котором один из фермеров пригрозил чиновникам:

«Если придете ко мне убивать свиней, буду воспринимать вас как украинскую ДРГ».

Ступин отметил, что ситуация напоминает мартовский массовый забой коров в Новосибирской области — тогда чиновники также не предъявляли фермерам никаких документов, а лишь требовали уничтожить скот под угрозой принудительных мер. По его данным, туши убитых свиней уже вывозит техника и в соседнем районе региона — Чистоозёрном.

Весной 2026 года в Новосибирской и Алтайской областях под предлогом борьбы с пастереллезом и бешенством власти провели массовый забой скота, который, по данным источников издания и доклада Минсельхоза США, на самом деле был вызван ящуром, — тогда фермерские протесты в регионе привели к отставке главы областного Минсельхоза.

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