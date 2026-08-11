Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал бывший глава Верховного суда Андраш Бака

Парламент Венгрии утвердил в должности президента страны Андраша Баку, предложенного на этот пост правящей партией «Тиса». Как сообщает Telex, кандидатуру 73-летнего бывшего судьи поддержали 140 кандидатов при шести голосах против. Депутаты от партии Виктора Орбана «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP) отказались участвовать в выборах президента.

Бака — бывший судья Европейского суда по правам человека (с 1991 по 2008 год) и бывший председатель Верховного суда Венгрии (с 2009 по 2012 год). Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, выдвигая кандидатуру Баки, назвал его увольнение незаконным. Судья критиковал конституционные и законодательные реформы, проводимые правительством Виктора Орбана. ЕСПЧ также признал решение венгерских властей незаконным.

Предыдущий президент Венгрии — Тамаш Шуйок — покинул должность после того, как парламент 18 июля одобрил конституционную поправку о досрочном прекращении его полномочий. На пост президента рассматривалась кандидатура шахматистки Юдит Полгар, но она отказалась.

К отставке действующего президента с момента прихода к власти неоднократно призывала «Тиса» — она сменила партию Виктора Орбана «Фидес», руководившую страной 16 лет. Нынешний премьер страны Петер Мадьяр еще до апрельских выборов заявлял, что будет добиваться отставки Шуйока, а уже после победы на них неоднократно называл его «марионеточным президентом Виктора Орбана».