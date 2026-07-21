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«Я не чувствую в себе достаточно сил для объединения разделенной нации»: шахматистка Юдит Полгар отказалась от президентского кресла Венгрии

The Insider
Kovács Tamás / MTI

Kovács Tamás / MTI

Юдит Полгар, которую считают одной из самых сильных шахматисток в истории, отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра занять пост президента страны. В опубликованном заявлении она назвала предложение большой честью и поблагодарила Мадьяра за решение выдвинуть независимого кандидата, не связанного с политическими партиями. Однако брать на себя обязанности главы государства Полгар не стала:

«Я не чувствую достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации, поэтому не могу принять предложение. Я буду всеми силами поддерживать нового, независимого и уважаемого президента в достижении этих целей».

Мадьяр предложил Полгар президентский пост после того, как ее кандидатуру поддержали в открытом письме 16 известных венгров, в том числе изобретатель кубика Рубика Эрнё Рубик. Премьер хотел, чтобы она занимала должность до принятия новой конституции. Президента Венгрии избирает парламент, где партия Мадьяра «Тиса» располагает большинством в две трети голосов.

Предыдущий президент Тамаш Шуйок покинул должность после того, как парламент одобрил конституционную поправку о досрочном прекращении его полномочий. Мадьяр называл Шуйока ставленником бывшего премьера Виктора Орбана и обвинял его в бездействии во время ослабления демократических институтов. До избрания нового главы государства обязанности президента исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Нового кандидата необходимо утвердить в течение 30 дней.

Полгар на протяжении 25 лет возглавляла женский рейтинг Международной шахматной федерации и завершила профессиональную карьеру в 2014 году. В 15 лет она стала самым молодым на тот момент гроссмейстером в мире, превзойдя рекорд Бобби Фишера. Полгар также побеждала нескольких чемпионов мира среди мужчин, включая Гарри Каспарова.

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