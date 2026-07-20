Премьер Венгрии предложил пост президента шахматистке Юдит Полгар

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что предложит пост президента страны Юдит Полгар, которую считают сильнейшей шахматисткой в истории. Как пишет The Guardian, в понедельник Мадьяр встретится с Полгар, чтобы обсудить назначение на эту в основном церемониальную должность. Он написал в соцсетях:

«Нашей стране нужны единство, мир и президент, которым смогут гордиться все венгры. Имя Юдит Полгар десятилетиями было синонимом таланта и упорства».

Заявление последовало за многомесячным противостоянием Мадьяра с президентом Тамашем Шуйоком, который находится на этом посту со времен Виктора Орбана. После победы на выборах в апреле Мадьяр неоднократно призывал Шуйока уйти в отставку, называя его марионеткой Орбана, чья правая националистическая партия «Фидес» подвергалась критике за ослабление демократических институтов и подрыв верховенства права. На прошлой неделе парламент, где партия Мадьяра «Тиса» имеет две трети мест, одобрил конституционную поправку о немедленном прекращении полномочий Шуйока, и тот подписал ее. Правозащитные организации, включая Human Rights Watch, раскритиковали поспешные изменения конституции, назвав их «напоминающими эпоху „Фидес“». Мадьяр же настаивает, что они необходимы, чтобы ослабить сохраняющееся влияние Орбана.

Идею выдвинуть Полгар первоначально предложили в открытом письме 16 известных венгров, среди которых — изобретатель кубика Рубика Эрнё Рубик. Полгар, которой через несколько дней исполнится 50 лет, родилась в Будапеште и на протяжении 25 лет — вплоть до завершения карьеры в 2014 году — оставалась первым номером женского рейтинга ФИДЕ. В 15 лет она стала самым молодым гроссмейстером мира, побив рекорд Бобби Фишера 1958 года, а среди ее побед — партии против нескольких чемпионов мира среди мужчин, включая Гарри Каспарова в 2002 году. Мадьяр намерен предложить Полгар занимать пост до принятия новой конституции. Назначение должен утвердить парламент, где у «Тисы» устойчивое большинство, максимальный срок полномочий президента — пять лет.

Придя к власти под лозунгом смены режима, Мадьяр и его правоцентристская «Тиса» быстро начали демонтаж наследия 16-летнего правления Орбана: от приостановки вещания связанных с ним общественных СМИ до упразднения Управления по защите суверенитета, позволявшего спецслужбам получать данные о людях и организациях без судебного контроля. Ранее Мадьяр на внеочередной сессии Национального собрания объявил о начале операции «Очищение огнем» по борьбе с «мафией Орбана» — тогда же стало известно, что президент покинет свой пост, а осенью планируется масштабная конституционная реформа, по завершении которой новая конституция будет ратифицирована на референдуме.