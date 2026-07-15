Принятые в Венгрии поправки обяжут президента уйти. Этот шаг «лишен изящества», но вполне легитимен в процессе демонтажа режима — эксперты

На этой неделе венгерский парламент принял поправки к Конституции, которые среди прочего предусматривают уход с поста президента страны Тамаша Шуйока. Его полномочия истекут на следующий день после вступления закона в силу — де-факто на следующий же день после того, как он сам подпишет этот закон.
Даже если Шуйок откажется подписывать закон, правящая партия может объявить ему импичмент, что тоже отстранит его от должности. Это практически не оставляет ему выбора, и отставка президента ожидается уже в течение недели. В то же время, несмотря на то, что такие методы ставят под сомнение правозащитники, они вполне легитимны и вписываются в картину демонтажа режима, который сейчас происходит в стране, считают опрошенные The Insider эксперты.
Президент, которого «вынудили уйти»
К отставке действующего президента с момента прихода к власти неоднократно призывала «Тиса» — она сменила партию Виктора Орбана «Фидес», руководившую страной с 2010-х годов.
Нынешний премьер страны Петер Мадьяр еще до выборов заявлял, что будет добиваться отставки президента, а уже после победы на них неоднократно называл Шуйока «марионеточным президентом Виктора Орбана». В день голосования по поправкам — оно прошло в этот понедельник — Мадьяр также подтвердил, что инициирует импичмент, если Шуйок не подпишет законопроект и «подчинится своему мафиозному боссу Виктору Орбану».
Уйдет ли Шуйок в отставку добровольно, еще не ясно, но отстранен от должности он будет уже в течение недели, считают опрошенные The Insider эксперты. Вполне реалистично, что он действительно подпишет конституционную поправку и в этом случае немедленно потеряет должность, говорит Петер Течет, политолог из аналитического центра IDM.
Еще один варинт — передача текста поправки на рассмотрение Конституционного суда. В случае конституционных поправок она обычно невозможна, если нет процедурного дефекта (например, если не было набрано необходимое большинство в две трети голосов), а такого дефекта нет, поясняет Течет:
«Если он всё же попытается это сделать, парламент может немедленно инициировать процедуру импичмента против него. В этот период спикер парламента временно возьмет на себя президентские полномочия и сможет подписать конституционную поправку прежде, чем Конституционный суд успеет вынести решение — как по запросу Шуйока, так и по процедуре импичмента.
В любом случае у Шуйока нет реального выхода из сложившейся ситуации. Скорее всего, его отстранят от должности не позднее [следующего] вторника. Захочет ли он избежать всего этого и уйти в отставку добровольно — пока неясно. Он мог бы уйти раньше и сохранить достоинство, но теперь при любом сценарии он рискует войти в историю как несостоявшийся президент, которого „вынудили уйти“».
Исход Шуйока предрешен, уверен также профессор Центрально-Европейского университета Жолт Эньеди. Поскольку новое парламентское большинство настроено на смещение президента, на практике этот вопрос может занять около недели, считает аналитик.
Демонтаж старой системы сталкивается с критикой
Такой шаг по отправке в отставку президента хоть и «лишен изящества», но вписывается в общую картину происходящего в Венгрии — смены режима, говорит Эньеди:
«В ходе предвыборной кампании он [Мадьяр] прямо обещал, что после выборов ведущие должностные лица будут отстранены, и общественное мнение его поддерживает. На самом деле удивление вызывает скорее то, что смещение назначенных Орбаном чиновников идет довольно медленно и постепенно, хотя изначально Мадьяр говорил о почти десятке неприемлемых должностных лиц».
Ранее при этом такое отстранение Шуйока критиковали и правозащитные организации. Например, Amnesty International называла это решение «неверным», а Human Rights Watch и вовсе заявила, что реформы «напоминают эпоху партии „Фидес“».
В нормальной либеральной демократии смещение президента посредством конституционной поправки было бы проблематично, но Венгрия таковой не была, отмечает Течет. Первоочередная задача нового правительства — демонтировать эту систему:
«Только после этого может возникнуть либеральная демократия. В процессе демонтажа нелиберальной системы меры могут считаться легитимными, если они демократически санкционированы (через выборы), даже если с чисто юридической точки зрения они вызывают серьезные опасения относительно верховенства права. <...>
Мадьяр по-прежнему пользуется очень сильной общественной поддержкой, и многие избиратели ожидают быстрого и радикального демонтажа старой системы. В этом процессе опасениям относительно верховенства права зачастую уделяется мало внимания.
Более проблематичный момент заключается в том, что Мадьяр может использовать эту ситуацию в первую очередь для укрепления собственной власти, а не для построения подлинно плюралистической демократии. Например, до сих пор нет четких планов по реформированию существующей избирательной системы, введенной в эпоху Орбана, которая сейчас явно выгодна и партии Мадьяра».
Президентское кресло без кандидата
После отстранения Шуйока президентские полномочия временно возьмет на себя спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
Кандидатов на место нового президента при этом пока нет. Сейчас неясно даже, как в будущем будет избираться президент: парламентом, как это было до сих пор, или на всенародном голосовании. Возможность такой реформы избирательной системы ранее неоднократно озвучивал Мадьяр.
Оппозиция же нынешней правящей партии и ее реформам сейчас в основном сводится именно к «Фидес» и Орбану, но ее поддержка низкая:
«В целом, именно „Фидес“ создала правила, делающие партию, обладающую большинством в 2/3, всемогущей. Это одна из причин, по которой их нынешние жалобы почти не находят отклика в обществе. Лидеры „Фидес“ раньше критиковали принципы сдержек и противовесов и выступали за неограниченную власть народного большинства. Теперь, имея поддержку менее 20%, они на себе ощущают оборотную сторону этой логики», — говорит Жолт Эньеди.
Помимо того, что «Фидес» крайне слаба (перед голосованием по поправкам лидер ее парламентской фракции также подал в отставку), ее критика по вопросам верховенства права воспринимается как малоубедительная, отмечает Течет:
«Это почти напоминает скетч Monty Python: „Фидес“ заявляет о защите верховенства права и предостерегает от „тирании“.
Существует также крайне правая партия Mi Hazánk („Наша Родина“), которая потенциально может привлечь часть избирателей „Фидес“. Однако пока не появится новая оппозиционная сила (например, левая или либеральная) и пока избирательная система остается неизменной, Мадьяр может рассчитывать на победу с большим перевесом.
Даже когда в его адрес звучит обоснованная критика, он может снова и снова прибегать к аргументу: „Но вы хотите возвращения Орбана?“ Очень большая часть электората поэтому готова принять от Мадьяра почти всё, лишь бы Орбан никогда не вернулся», — резюмирует эксперт.