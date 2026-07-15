Принятые в Венгрии поправки обяжут президента уйти. Этот шаг «лишен изящества», но вполне легитимен в процессе демонтажа режима — эксперты

Уйдет ли Шуйок в отставку добровольно, еще не ясно, но отстранен от должности он будет уже в течение недели, считают опрошенные The Insider эксперты. Вполне реалистично, что он действительно подпишет конституционную поправку и в этом случае немедленно потеряет должность, говорит Петер Течет, политолог из аналитического центра IDM.

Еще один варинт — передача текста поправки на рассмотрение Конституционного суда. В случае конституционных поправок она обычно невозможна, если нет процедурного дефекта (например, если не было набрано необходимое большинство в две трети голосов), а такого дефекта нет, поясняет Течет:

«Если он всё же попытается это сделать, парламент может немедленно инициировать процедуру импичмента против него. В этот период спикер парламента временно возьмет на себя президентские полномочия и сможет подписать конституционную поправку прежде, чем Конституционный суд успеет вынести решение — как по запросу Шуйока, так и по процедуре импичмента. В любом случае у Шуйока нет реального выхода из сложившейся ситуации. Скорее всего, его отстранят от должности не позднее [следующего] вторника. Захочет ли он избежать всего этого и уйти в отставку добровольно — пока неясно. Он мог бы уйти раньше и сохранить достоинство, но теперь при любом сценарии он рискует войти в историю как несостоявшийся президент, которого „вынудили уйти“».

Исход Шуйока предрешен, уверен также профессор Центрально-Европейского университета Жолт Эньеди. Поскольку новое парламентское большинство настроено на смещение президента, на практике этот вопрос может занять около недели, считает аналитик.