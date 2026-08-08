Партия «Тиса» представила своего главного кандидата на пост президента Венгрии. Это экс-глава Верховного суда, лишившийся поста при Орбане

В субботу, 8 августа, обладающая большинством мест в парламенте «Тиса» выбрала своего главного кандидата на пост президента страны. Им оказался бывший председатель Верховного суда Андраш Бака. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

Бака — бывший судья Европейского суда по правам человека (с 1991 по 2008 годы). Венгерский парламент в 2009 году избрал его председателем Верховного суда до прекращения его мандата в 2012.

Последнее решение о его отставке, принятое во время руководства «Фидес», Мадьяр в своем посте называет «незаконным». Его увольнению с должности главы Верховного суда предшествовали масштабные конституционные и законодательные реформы, проводимые правительством Виктора Орбана. Бака их последовательно критиковал, а позже лишился своего поста. В ЕСПЧ позднее признали, что решение венгерских властей нарушило его права.

«В предстоящий период строительства Конституции нам нужен президент, чей профессиональный авторитет, независимость и опыт в сфере государственного и конституционного права станут твердой основой для того, чтобы успешно вернуть нашу страну на путь правового государства и конституционности. Доктор Андраш Бака достоин воплотить единство всей венгерской нации и занять пост президента республики», — пишет премьер-министр.

Мадьяр уточнил, что переговоры велись с десятью кандидатами на пост президента, из которых троих вынесли на тайное голосование. Выбрали именно Баку. Официально церемония избрания должна пройти 11 августа. Президент избирается двумя третями голосов парламента, а не на всенародном голосовании.

В свою очередь лидер фракции «Фидес» Янош Бока уже назвал эти выборы «нелегитимными». Партия, по его словам, не будет участвовать в голосовании:

«Бака как правовед участвует в незаконной процедуре, своим участием способствуя демонтажу демократической институциональной системы и построению самоуправства Петера Мадьяра. Андраш Бака подавал в суд на собственную страну в международной инстанции за существенно меньшее нарушение, чем то, из-за которого пост президента сейчас вакантен».

Предыдущий президент Венгрии Тамаш Шуйок покинул должность после того, как парламент одобрил конституционную поправку о досрочном прекращении его полномочий. Это произошло еще 18 июля, и у парламента страны было 30 дней, чтобы назначить нового человека на этот пост. Публично ранее озвучивалась кандидатура шахматистки Юдит Полгар, но она отказалась от этого поста.

Новый глава государства, который будет избран в ближайший вторник, займет этот пост на срок до пяти лет, а точнее — до вступления в силу новой Конституции, над которой работают венгерские власти и которую неоднократно анонсировала «Тиса».