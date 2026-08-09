«Росатом» начал возвращать своих специалистов на АЭС «Бушер». Работавших на станции россиян вывезли после начала войны в Иране

«Росатом» начал возвращать своих специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач».

По словам Лихачева, что сейчас на станции находится в общей сложности 25 российских специалистов.

Об эвакуации сотрудников «Бушера» и их семей «Росатом» сообщал в начале апреля. «Планово завершаем вывоз наших сотрудников. На этой неделе станцию покинут более 200 человек — это последняя группа», — говорил тогда Лихачев. Россиян вывезли на фоне начавшейся в конце февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Иранские власти несколько раз сообщали (1, 2) об обстрелах АЭС.

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране, построенная при участии России. Она расположена на юге страны, недалеко от одноименного города. По состоянию на 2025 год на АЭС «Бушер» работало около 500 россиян. Первый энергоблок станции был достроен в 2013 году. Ведется строительство второго и третьего блоков.