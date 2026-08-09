Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

82.38

USD

82.17

EUR

94.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

2586

 

 

 

 

 

Новости

«Росатом» начал возвращать своих специалистов на АЭС «Бушер». Работавших на станции россиян вывезли после начала войны в Иране

The Insider
АЭС «Бушер». Фото: Getty Images, архив

АЭС «Бушер». Фото: Getty Images, архив

«Росатом» начал возвращать своих специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом журналистам рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.

 «Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Первые пять человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач».

По словам Лихачева, что сейчас на станции находится в общей сложности 25 российских специалистов.

Об эвакуации сотрудников  «Бушера» и их семей «Росатом» сообщал в начале апреля. «Планово завершаем вывоз наших сотрудников. На этой неделе станцию покинут более 200 человек — это последняя группа», — говорил тогда Лихачев. Россиян вывезли на фоне начавшейся в конце февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Иранские власти несколько раз сообщали (1, 2) об обстрелах АЭС.

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране, построенная при участии России. Она расположена на юге страны, недалеко от одноименного города. По состоянию на 2025 год на АЭС «Бушер» работало около 500 россиян. Первый энергоблок станции был достроен в 2013 году. Ведется строительство второго и третьего блоков.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных
  5. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте