В госреестрах появились сведения о смерти еще одной родственницы Чайко, раненной при взрыве в Balzi Rossi — «Вёрстка»

Юлия Кириллова — жена Даниила Кириллова, племянника Чайко по линии его супруги. Вместе с ней установлены личности шести родственников и знакомых главкома ВКС, находившихся в ресторане во время взрыва. Помимо Кирилловой, могли погибнуть зять Чайко Даниил Передрий и генерал-майор Валерий Плохотнюк. Ранения также получили дочь генерала Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и сват Александр Передрий.

Ранее The Insider, изучив государственные реестры, установил, что Валерий Плохотнюк умер 1 августа — в день взрыва в Balzi Rossi. Его ИНН был признан недействительным в тот же день. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Плохотнюк погиб в результате взрыва. The Insider также приводил сведения из ЕГРИП после смерти Даниила Передрия: его предпринимательскую деятельность прекратили 1 августа «в связи со смертью».

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на первом этаже высотки на Кудринской площади произошел вечером 1 августа. В заведении проходила частная вечеринка, по неподтвержденным официально данным, в честь 55-летия Александра Чайко. Как минимум пять человек погибли, 19 пострадали.

Чайко назначили главкомом ВКС в мае 2026 года. В начале полномасштабного вторжения в Украину он командовал Восточным военным округом и группировкой войск «Восток», наступавшей на Киев со стороны Беларуси. В марте Евросоюз внес Чайко в санкционный список как одного из ответственных за массовые убийства мирных жителей в Буче.