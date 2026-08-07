Китайская Sinopec резко нарастила закупки российской нефти ESPO, заместив ею ближневосточные поставки — Reuters

Крупнейший в мире нефтепереработчик, китайская государственная Sinopec, увеличил закупки российской дальневосточной нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока из-за войны США и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в торговых кругах и данные отслеживания судов.

По словам собеседников агентства, компания законтрактовала от 30 до 40 партий нефти марки ESPO («Восточная Сибирь — Тихий океан») с поставкой с июля по сентябрь, то есть примерно 241–320 тысяч баррелей в сутки. Это соответствует 5–6% перерабатывающих мощностей Sinopec, которые составляют 5,2 млн баррелей в сутки. В июле компания получила около 7,4 млн баррелей ESPO — в основном через порт Жичжао в провинции Шаньдун, подсчитала ведущий аналитик по Китаю в компании Vortexa Analytics Эмма Ли. По ее данным и оценкам четырех трейдеров, на август и сентябрь Sinopec взяла как минимум по десять партий. Обычно ESPO перевозят танкерами класса Aframax вместимостью 740 тысяч баррелей.

Отмечается, что российское сырье дешевле конкурирующих сортов из Бразилии и Западной Африки, что позволило компании удерживать переработку на относительно стабильном уровне и продавать излишки нефтепродуктов на экспорт с высокой маржой. При этом с марта Пекин ограничивал зарубежные продажи топлива, чтобы обезопасить внутренний рынок на фоне вызванных войной сбоев в торговле, однако на июль и август эти ограничения были смягчены. Общий импорт нефти Китаем с начала войны резко сократился — в июне он рухнул на 41% в годовом выражении.

Ли сказала Reuters, что спрос Sinopec на сырую нефть, «судя по всему, достиг дна после ослабления ограничений на экспорт топлива, но восстановление остается избирательным».

По ее словам, речь идет не об общем росте импорта, а о смещении спроса в пользу партий с большей определенностью поставки и меньшими фрахтовыми издержками — прежде всего это запасы на берегу и грузы с российского Дальнего Востока с коротким транспортным плечом.

До войны с Ираном Sinopec брала почти половину сырья на Ближнем Востоке и была одним из крупнейших покупателей Саудовской Аравии. В июне и июле она не закупила у Эр-Рияда ни одной партии, а в августе взяла лишь 2 млн баррелей — против 20 млн баррелей в марте и апреле и среднемесячных 11 млн баррелей за год до начала войны. Нефть ESPO с погрузкой в сентябре торговалась с дисконтом $1–2 за баррель к эталонной Brent, что примерно на $10 дешевле ближневосточного Oman и бразильского Tupi, тогда как до войны скидка на ESPO составляла около $10 за баррель.

Госкомпании Китая, включая Sinopec, приостановили морские закупки российской нефти в октябре 2025 года после американских санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, но независимые НПЗ продолжали покупать сырье из России. Sinopec возобновила закупки в марте и апреле по временному разрешению США, а после истечения срока действия исключения продолжила наращивать объемы через посредников, расплачиваясь юанями. Подсанкционные структуры в качестве контрагентов, по словам четырех осведомленных источников, в этих сделках не фигурировали.

В середине июля, по данным Vortexa, выходило, что главным покупателем российской нефти стала Индия, потеснив Китай, а за два дня до этого Reuters сообщал о росте скидок на Urals в индийских портах до более чем $10 за баррель к Brent.