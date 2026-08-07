Украинские безэкипажные катера атаковали прибрежное здание с ресторанами в Ялте

Днем 7 августа Ялту атаковали украинские БЭК. Мониторинговые Telegram-каналы выложили кадры пожара, начавшегося после удара. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что как минимум один катер не сдетонировал, и попросил жителей города уйти из района Приморского парка на время разминирования. Данных о погибших и раненых власти не публиковали.

Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, сообщил, что огонь охватил ресторан Hungry Bird на ялтинской набережной. По версии канала, в заведении в этот момент могли находиться высокопоставленные военные.

OSINT-блогер LayBay, разобрав кадры, пришел к другому выводу: горел не Hungry Bird, а заведение в соседнем здании. «Медиазона» проверила, что в этом здании зарегистрированы более двух десятков организаций, и большая часть из них — рестораны.