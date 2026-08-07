Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

82.38

USD

82.17

EUR

94.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1836

 

 

 

 

 

Новости

Украинские безэкипажные катера атаковали прибрежное здание с ресторанами в Ялте

The Insider
Иллюстрация к материалу

Днем 7 августа Ялту атаковали украинские БЭК. Мониторинговые Telegram-каналы выложили кадры пожара, начавшегося после удара. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что как минимум один катер не сдетонировал, и попросил жителей города уйти из района Приморского парка на время разминирования. Данных о погибших и раненых власти не публиковали.

Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на сообщения местных жителей в соцсетях, сообщил, что огонь охватил ресторан Hungry Bird на ялтинской набережной. По версии канала, в заведении в этот момент могли находиться высокопоставленные военные.

OSINT-блогер LayBay, разобрав кадры, пришел к другому выводу: горел не Hungry Bird, а заведение в соседнем здании. «Медиазона» проверила, что в этом здании зарегистрированы более двух десятков организаций, и большая часть из них — рестораны.

Telegramhttps://t.me/theinsru/4030

Позже удар подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. По версии ведомства, операторы спецподразделения ГУР Group 13 накануне Дня города Ялты, 7 августа, провели у южного побережья Крыма «парад» боевых морских платформ Magura. В ГУР назвали это возрождением довоенной традиции — приветственного выхода украинских военных кораблей к городской набережной — и «очередным напоминанием российским оккупантам, что Крым — это Украина». Ведомство опубликовало видео операции.

Ранее украинские морские дроны атаковали в Чёрном море контейнеровоз «Янина». Как утверждал «Росатом», два аппарата ударили по судну, когда оно находилось в 130 морских милях от Новороссийска. Глава госкорпорации Алексей Лихачёв настаивал, что на борту были исключительно гражданские грузы.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  3. Филантроп, внушающий ужас: как Джордж Сорос стал главным врагом правых по всему миру
  4. Бериллий на радарах: как казахстанская промышленность стала незаменимой для российских военных
  5. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте