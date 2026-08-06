Президент Южной Кореи объявил мобилизацию всех ведомств для борьбы с последствиями рекордной жары

Пик аномальной жары в Южной Корее придется на четверг, 6 августа, и главный удар примет столица — синоптики ждут в Сеуле 39°C. Экстремальная погода уже унесла жизни более 20 человек.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, как сообщает Reuters, заявил на совещании по борьбе с последствиями жары:

«Экстремальная жара такого масштаба, какого мы никогда не испытывали, продолжается день за днем. Условия, о которых мы прежде читали только в зарубежных новостях, стали нашей реальностью».

Он поручил министерствам и местным властям задействовать весь доступный персонал и ресурсы, пока жара не пойдет на спад, и потребовал усилить защиту уязвимых групп населения, а также строже следить за тем, чтобы работающие под открытым небом получали перерывы в самые жаркие часы.

Прогнозируемая температура вплотную приблизит Сеул к абсолютному максимуму в 39,6°C, зафиксированному в августе 2018 года во время предыдущей исторической волны жары. По данным Корейского метеорологического управления, в отдельных районах города накануне воздух почти не остывал ниже 30°C. Телевидение показывало толпы горожан, спасавшихся в ручьях, торговых центрах и других помещениях с кондиционерами. В воскресенье в городе Янсане был установлен рекорд за 122 года наблюдений за погодой в стране.

Корейская организация бейсбола отменила все десять матчей, назначенных на среду и четверг, после того как несколько зрителей потеряли сознание от жары, в том числе болельщик, которому стало плохо прямо во время игры в Инчхоне.

Метеорологи связывают аномалию с тайфуном «Дельфин», который не угрожает Южной Корее напрямую, но, судя по всему, усугубляет ситуацию. В метеоуправлении пояснили, что тайфун усилил восточные ветры, которые перетекают через горный хребет Корейского полуострова и опускаются над западными регионами уже сухими и раскаленными, разогревая воздух в Сеуле и других городах. О том, почему власти и инфраструктура оказываются не готовы к волнам жары, The Insider рассказывал на примере Европы.