AP: При Трампе иммиграционная полиция задержала более 50 родителей и супругов действующих американских военных, минимум семь депортированы

Администрация Дональда Трампа задержала десятки родителей и супругов действующих военнослужащих США в рамках программы массовых депортаций. Как выяснило агентство Associated Press, с начала второго срока Трампа были задержаны более 50 близких родственников военнослужащих, как минимум шестеро депортированы, еще один покинул страну сам. Не менее восьми человек остаются под стражей иммиграционных властей. Государство такую статистику не ведет — AP собрало данные, проанализировав тысячи судебных документов, и отмечает, что реальное число случаев, скорее всего, значительно больше.

Как отмечается, десятилетиями родители и супруги военных были фактически защищены от депортации — этой практики придерживались администрации обеих партий. Теперь же их месяцами держат под стражей, даже когда они пытаются легализоваться через механизмы, предусмотренные именно для близких родственников военнослужащих. Задержания нередко происходят прямо на приемах в миграционной службе USCIS. Так, жену сержанта армии Эдара Леонеля Турсиоса Хуареса задержали у входа в гипермаркет Walmart на глазах у их шестилетней дочери, а мать капрала морской пехоты Хосе Мануэля Вилчиса-Валье — на приеме по легализации, после чего ее в течение недели депортировали в Мексику, хотя она жила в США с 1990-х и не имела судимостей.

Эксперты в интервью AP предупреждают, что такой разворот подрывает боеготовность армии в тот момент, когда США ведут войну с Ираном. Военные остаются без поддержки и без тех, кто присматривает за их детьми, — некоторым пришлось брать отпуск или откладывать командировки. Штаб-сержант Алексис Харамильо вместо подготовки солдат в Форт-Полке ушел в административный отпуск, чтобы в одиночку заботиться о пятилетнем пасынке после задержания жены-бразильянки. Одна военнослужащая отменила отправку в командировку, когда задержали ее мужа, — за их пятилетним сыном стало некому смотреть.

Юристы называют происходящее резким разрывом с прежней практикой, в том числе первой администрации Трампа. Дэн Гивиден, в 2016–2019 годах занимавший пост заместителя главного юрисконсульта ICE, рассказал, что тогда служба почти никогда не задерживала близких родственников военных, если те не совершали насильственных преступлений. Он сказал:

«Мы просто не начинали против них депортационные процедуры, точка. Это безумие. То, что они делают это сейчас, возмутительно».

При этом армейские рекрутеры до сих пор рекламируют иммиграционные льготы для семей как аргумент для поступления на службу — прежде всего программу parole-in-place, позволяющую супругам, детям и родителям военных легализоваться, не покидая США. При Трампе средний срок ее оформления вырос более чем вдвое, до 12 месяцев, что делает семьи военных еще уязвимее. Министерство внутренней безопасности заявило AP, что «служба в армии США сама по себе не дает законного иммиграционного статуса». Суды, впрочем, регулярно встают на сторону задержанных — как писало Politico, американские судьи признали действия агентов ICE незаконными в 10 400 из 11 600 рассмотренных дел о помещении иностранцев в депортационные тюрьмы.