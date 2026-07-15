90% мигрантов, отправленных в лагерь ICE в Техасе, подвергались насилию — доклад

Десятки людей, содержащихся в лагере для мигрантов «Ист-Монтана» на территории военной базы Форт-Блисс в Эль-Пасо (Техас), задержанные иммиграционной полицией США (ICE), заявили, что подвергались избиениям со стороны охранников или были свидетелями избиений других задержанных. Об этом говорится в 84-страничном докладе, опубликованном Human Rights Watch и Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), передает Associated Press. Из 71 заключенного, с которыми правозащитники связались за пять месяцев, 64 человека — около 90% опрошенных — сообщили, что лично подвергались нападениям персонала или видели, как избивают других.

Задержанные ICE рассказали, что им отказывали в необходимой медицинской помощи, держали в антисанитарных условиях и кормили непригодной едой, а также не давали связаться с адвокатами и родственниками. По их словам, туалеты были покрыты фекалиями, жилые блоки затапливало, у людей не было доступа к мылу и другим средствам гигиены. Заключенных в «Ист-Монтане» неделями держали в помещениях без прогулок, солнечного света и свежего воздуха, еда бывала испорченной, а перерывы между приемами пищи достигали 12 часов.

Охранники, по свидетельствам опрошенных, избивали людей в ответ на голодовки, просьбы о медицинской помощи и жалобы на условия содержания. Несколько человек рассказали о коллективных наказаниях, когда охрана избивала сразу нескольких заключенных, обвинив в нарушении правил одного. Кроме того, исследователи установили, что персонал насилием, а также угрозами уголовного преследования и бессрочного заключения принуждал задержанных отказываться от иммиграционных ходатайств и соглашаться на высылку, в том числе в третьи страны. Поскольку людям не давали связаться с адвокатами и близкими, в некоторых случаях такое содержание под стражей, по оценке правозащитников, может квалифицироваться как насильственное исчезновение — отдельное нарушение международного права, когда государство скрывает судьбу и местонахождение задержанного.

С момента открытия лагеря в августе там умерли как минимум три человека, в том числе 55-летний мигрант с Кубы, который перестал дышать после того, как охранники, заковав его в наручники, прижали к полу. Местный судмедэксперт признал эту смерть убийством, а в докладе Счетной палаты США, вышедшем в июне, говорилось, что улики по делу «отсутствуют или уничтожены». В марте ICE отказалась от услуг генподрядчика лагеря — компании Acquisition Logistics с контрактом на сумму до $1,3 млрд, у которой не было опыта управления центрами содержания мигрантов. Внутренняя проверка ICE тогда выявила 49 нарушений стандартов содержания, однако, как показали интервью правозащитников, серьезные проблемы в лагере сохраняются и после смены подрядчика.

Human Rights Watch и ACLU призвали администрацию Дональда Трампа закрыть «Ист-Монтану» и допустить независимые расследования смертей в заключении, чрезмерного применения силы, отказов в медицинской помощи и насильственных исчезновений. «Лагерь ICE „Ист-Монтана“ — это гуманитарная катастрофа», — заявила ведущий автор доклада Анхелика Сесар.

Как рассказывал The Insider, «Ист-Монтана» открылась летом 2025 года и стала одним из «мегацентров», построенных на выделенные конгрессом $45 млрд для расширения системы содержания мигрантов. За пребывание одного человека в подобных лагерях частные компании получают до $165 в день.