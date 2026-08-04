В Иране заявили, что отменили три удара по Украине после «извинений» Киева. Публичных подтверждений извинениям нет

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отказался от планов нанести удар по трем объектам на территории Украины после того, как Киев якобы принес извинения за инцидент с иранским судном в Каспийском море.

«Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку», — заявил Резаи, которого цитирует израильский портал Ynet.

При этом ни Украина, ни Иран ранее публично не сообщали о каких-либо извинениях Киева. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Сибига в своем сообщении не упоминал об извинениях. Он сообщил, что провел с Арагчи «откровенный разговор», призвал Тегеран воздержаться от эскалации и подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на отражение российской агрессии.

«Я вновь подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей. Это также касается заявлений Ирана о гибели их гражданина и гражданского судна, которое стало мишенью во время недавнего инцидента. Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы. Я подчеркнул необходимость воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. Эта война незаконна, и она должна закончиться».

Через два часа после публикации Сибиги Арагчи написал, что украинский министр заверил его: удар по иранскому судну был непреднамеренным.

После этого в ряде СМИ появились новые детали разговора, которых не было в публичных заявлениях сторон. Times of India со ссылкой на сообщения иранских СМИ написала, что Сибига якобы назвал произошедшее «операционной ошибкой». Аналогичную версию распространил ливанский телеканал Al Mayadeen, сославшись на источник в Тегеране. По его данным, украинский министр также якобы принес извинения.

Контекст

Поводом для конфликта стали удары Украины по российским объектам в Каспийском море. 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, объектов нефтепереработки, транспортной инфраструктуры, а также российского военного корабля.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на СБУ сообщили, что под удар также попали грузовое судно Port Olya 2 (IMO: 9481881) и сухогруз Begey (IMO: 8943210). По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оба судна использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

По данным украинской разведки, Begey с июля 2022-го по июнь 2023 года не менее 11 раз заходил в иранские порты Амирабад, Ноушехр, Астара и Анзали, после чего следовал в Астрахань. В ГУР утверждают, что через порт Амирабад осуществлялись поставки иранских беспилотников в Россию. Еще в 2023 году The Insider со ссылкой на Sky News сообщал, что Begey и другое российское судно — Musa Jalil — использовались для тайной доставки из Ирана боеприпасов, включая около 100 млн патронов и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

После этих ударов Арагчи обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море, заявив, что в результате погиб иранский моряк, а произошедшее «не может остаться без ответа».

Тегеран также заявил, что «никогда не вмешивался в конфликт России и Украины». Это утверждение противоречит многочисленным подтвержденным фактам военного сотрудничества Ирана и России. С 2022 года российская армия регулярно применяет против Украины иранские ударные беспилотники типа «Шахед», а западные разведки и СМИ неоднократно сообщали о поставках Ираном России боеприпасов и других вооружений. По данным украинской разведки, суда, атакованные в Каспийском море, использовались именно для перевозки таких военных грузов.

Одновременно Тегеран начал публично говорить о возможном ответе Украине. За два дня до атаки беспилотника на египетский порт Думьят иранское государственное телевидение выпустило сюжет, в котором назвало этот порт одной из возможных целей ответных ударов. После этого беспилотник действительно атаковал плавучую установку хранения и регазификации СПГ Energos Winter, пришвартованную в Думьяте.

Как ранее писал The Insider, эксперты пришли к выводу, что объектом атаки стал не экспортный СПГ-терминал, снабжающий Европу, как утверждали иранские государственные СМИ, а импортный терминал, обеспечивающий поставки газа в Египет. Поэтому атака не могла непосредственно повлиять на экспорт газа в Европу, хотя, по мнению специалистов, могла иметь символическое значение.