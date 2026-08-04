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Новости

В Иране заявили, что отменили три удара по Украине после «извинений» Киева. Публичных подтверждений извинениям нет

The Insider
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Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отказался от планов нанести удар по трем объектам на территории Украины после того, как Киев якобы принес извинения за инцидент с иранским судном в Каспийском море.

«Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку», — заявил Резаи, которого цитирует израильский портал Ynet.

При этом ни Украина, ни Иран ранее публично не сообщали о каких-либо извинениях Киева. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что у него состоялся телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Сибига в своем сообщении не упоминал об извинениях. Он сообщил, что провел с Арагчи «откровенный разговор», призвал Тегеран воздержаться от эскалации и подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на отражение российской агрессии.

«Я вновь подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей. Это также касается заявлений Ирана о гибели их гражданина и гражданского судна, которое стало мишенью во время недавнего инцидента. Наша цель — противостоять российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы.

Я подчеркнул необходимость воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. Эта война незаконна, и она должна закончиться».

Через два часа после публикации Сибиги Арагчи написал, что украинский министр заверил его: удар по иранскому судну был непреднамеренным.

После этого в ряде СМИ появились новые детали разговора, которых не было в публичных заявлениях сторон. Times of India со ссылкой на сообщения иранских СМИ написала, что Сибига якобы назвал произошедшее «операционной ошибкой». Аналогичную версию распространил ливанский телеканал Al Mayadeen, сославшись на источник в Тегеране. По его данным, украинский министр также якобы принес извинения.

Контекст

Поводом для конфликта стали удары Украины по российским объектам в Каспийском море. 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, объектов нефтепереработки, транспортной инфраструктуры, а также российского военного корабля.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на СБУ сообщили, что под удар также попали грузовое судно Port Olya 2 (IMO: 9481881) и сухогруз Begey (IMO: 8943210). По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оба судна использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

По данным украинской разведки, Begey с июля 2022-го по июнь 2023 года не менее 11 раз заходил в иранские порты Амирабад, Ноушехр, Астара и Анзали, после чего следовал в Астрахань. В ГУР утверждают, что через порт Амирабад осуществлялись поставки иранских беспилотников в Россию. Еще в 2023 году The Insider со ссылкой на Sky News сообщал, что Begey и другое российское судно — Musa Jalil — использовались для тайной доставки из Ирана боеприпасов, включая около 100 млн патронов и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

После этих ударов Арагчи обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море, заявив, что в результате погиб иранский моряк, а произошедшее «не может остаться без ответа».

Тегеран также заявил, что «никогда не вмешивался в конфликт России и Украины». Это утверждение противоречит многочисленным подтвержденным фактам военного сотрудничества Ирана и России. С 2022 года российская армия регулярно применяет против Украины иранские ударные беспилотники типа «Шахед», а западные разведки и СМИ неоднократно сообщали о поставках Ираном России боеприпасов и других вооружений. По данным украинской разведки, суда, атакованные в Каспийском море, использовались именно для перевозки таких военных грузов.

Одновременно Тегеран начал публично говорить о возможном ответе Украине. За два дня до атаки беспилотника на египетский порт Думьят иранское государственное телевидение выпустило сюжет, в котором назвало этот порт одной из возможных целей ответных ударов. После этого беспилотник действительно атаковал плавучую установку хранения и регазификации СПГ Energos Winter, пришвартованную в Думьяте.

Как ранее писал The Insider, эксперты пришли к выводу, что объектом атаки стал не экспортный СПГ-терминал, снабжающий Европу, как утверждали иранские государственные СМИ, а импортный терминал, обеспечивающий поставки газа в Египет. Поэтому атака не могла непосредственно повлиять на экспорт газа в Европу, хотя, по мнению специалистов, могла иметь символическое значение.

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