Иран назвал египетский Думьят целью возможного ответа Украине, после чего СПГ-терминал попал под атаку. Объект не снабжал газом ЕС

После удара беспилотника по газовой инфраструктуре в египетском порту Думьят ряд СМИ связал атаку с недавними украинскими ударами по связанным с Ираном судам в Каспийском море. В качестве одного из аргументов приводилось заявление иранского государственного телевидения, которое незадолго до атаки назвало Думьят одной из возможных целей ответных ударов и описало местный СПГ-терминал как ключевой экспортный узел, поставляющий газ в Европу.

Однако опрошенные The Insider эксперты считают, что вокруг атакованного объекта возникла путаница: беспилотник попал не в экспортную инфраструктуру, а в плавучий терминал, который используется для импорта газа в Египет. При этом удар мог иметь символическое значение.

Что произошло

29 июля беспилотник ударил по плавучей установке FSRU — танкеру Energos Winter, пришвартованному в порту Думьят. После этого пожар перекинулся на стоявший рядом СПГ-танкер GasLog Salem. Energos Winter принадлежит американской компании Energos Infrastructure и находится в аренде у государственной египетской газовой компании Egyptian Natural Gas Holding Company.

Египетские власти сообщили лишь, что причиной возгорания стал неопознанный беспилотник. Ответственность за атаку никто на себя не взял. По данным Министерства нефти Египта, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

После атаки глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что произошедшее могло быть израильской операцией под ложным флагом. «Нам всем надо быть бдительными в отношении израильских планов и операций под ложным флагом, которые нацелены на подрыв мира в регионе», — написал он в Twitter (X). Аракчи также подчеркнул, что Египет является «важным другом и стратегическим партнером» Ирана, а его безопасность имеет для Тегерана большое значение.

Источник в Армии обороны Израиля в свою очередь заявил, что обвинения в адрес Израиля безосновательны.

Reuters писал, что инцидент усилил опасения по поводу безопасности судоходства в районе Суэцкого канала — одного из важнейших мировых транспортных маршрутов. После того как из-за войны судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, Суэцкий канал стал одним из ключевых маршрутов экспорта саудовской нефти. После атаки лондонский рынок морского страхования расширил зону повышенного риска в Красном море, а Саудовская Аравия объявила о создании международной коалиции по защите морских перевозок.

Почему появилась версия о мести Украине

По данным СМИ (1, 2), за два дня до удара иранское государственное телевидение выпустило сюжет под названием «Какими могут быть цели иранской мести Украине?».

В нем среди возможных целей назывался порт Думьят. Ведущие утверждали, что расположенный там терминал является важным экспортным узлом СПГ с мощностью около 5,2 млн тонн в год, обеспечивающим поставки газа в Европу. Государственные СМИ Ирана также предупреждали о возможных ударах по инфраструктуре, связанной с экспортом нефти и газа на европейский рынок.

После атаки Reuters сообщил, что некоторые аналитики рассматривают произошедшее как возможный ответ Ирана на украинский удар по связанному с Ираном судну в Каспийском море.

К аналогичному выводу пришла и аналитическая компания Windward, специализирующаяся на морской безопасности. По ее оценке, атака больше похожа на самостоятельную операцию Ирана, чем на действия хуситов. В компании считают, что удар свидетельствует о расширении географии конфликта — от Персидского залива и Красного моря к восточному Средиземноморью.

При этом, по данным The New York Times, двое иранских чиновников на условиях анонимности заявили, что атака должна была продемонстрировать способность Ирана при желании гораздо сильнее нарушить мировое судоходство и поставки энергоресурсов. Они не уточнили, была ли операция проведена непосредственно Ираном или одной из союзных ему группировок.

Эксперты: атакованный объект не экспортировал газ в Европу

Однако специалисты по газовой инфраструктуре, с которыми побеседовал The Insider, говорят, что объектом атаки стала вовсе не экспортная инфраструктура.

Аналитик ICIS Алекс Фроули пояснил The Insider, что Energos Winter представляет собой FSRU — плавучую установку хранения и регазификации СПГ.

«Energos Winter используется для превращения сжиженного природного газа обратно в газ, чтобы затем подавать его в газотранспортную систему Египта для египетских потребителей. GasLog Salem должен был использоваться как дополнительное плавучее хранилище СПГ для обеспечения импорта через Energos Winter», — сообщил Фроули The Insider.

Он подчеркивает, что предприятие, которое сжижает газ для экспорта в другие страны, представляет собой совершенно отдельный объект.

К такому же выводу пришла Энн-Софи Корбо, научный сотрудник Center on Global Energy Policy при Колумбийском университете.

По ее словам, в Думьяте действительно существуют два разных СПГ-объекта, которые часто путают:

«Energos Winter — это импортный терминал. Египет стал крупным импортером СПГ из-за падения собственной добычи газа. Эта установка не экспортирует СПГ».

Корбо пояснила The Insider, что рядом действительно расположен береговой экспортный завод СПГ, введенный в эксплуатацию в 2005 году. Именно его проектная мощность составляет около 5,2 млн тонн в год — ту самую цифру, которую приводили иранские СМИ.

Однако, по словам эксперта, сейчас этот объект практически простаивает:

«Из-за проблем с собственной добычей газа экспортный терминал почти не используется — с 2024 года через него не было экспортных поставок».

Поэтому, говорит она, атака не могла напрямую повлиять на поставки газа в Европу:

«Эта атака не оказывает прямого и немедленного влияния на Европу, поскольку был атакован именно импортный терминал. Ее последствия в первую очередь ощущает Египет, которому теперь сложнее импортировать СПГ».

Оценку Корбо косвенно подтверждает и Reuters, отмечая, что Египет уже не является крупным экспортером природного газа, поэтому атака вряд ли окажет такое же влияние на мировые энергетические рынки, как аналогичные инциденты в других районах Ближнего Востока.

Но политический сигнал все же мог быть

При этом Корбо не исключает, что удар мог иметь символическое значение.

По ее словам, недавно было объявлено о разработке кипрского газового месторождения Cronos, запуск которого ожидается в 2028 году. После начала добычи этот газ предполагается экспортировать через береговой СПГ-завод в Думьяте:

«Поэтому это потенциально мог быть сигнал».

При этом эксперт подчеркнула, что говорить о мотивах организаторов атаки пока невозможно.