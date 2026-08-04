Бензин на АЗС в Красноярске подорожал на 24 рубля за минуту. Цены были снижены на один день — во время визита Путина

В Красноярске бензин резко подешевел на один день — именно тогда, 3 августа, город посетил Владимир Путин. После его отъезда цены вернулись к прежнему уровню.

Как сообщает издание «Проспект мира», стоимость бензина в сети автозаправочных станций «Красноярскнефтепродукт» (КНП) 4 августа резко выросла с 67 рублей до 91 рубля за литр АИ-95. Подскочили цены и на другие марки бензина и дизель. «Только что на глазах сотрудника „Проспекта мира“ поменялись цены на заправке КНП... Буквально за одну минуту АИ-92 и АИ-95 подорожали на 24 рубля, а дизель — на 21 рубль», — пишет издание.

Ранее, вечером 2 августа, на АЗС «КНП» в Красноярске цены так же резко опустились: на АИ-95 — с 91 до 67 рублей, а на АИ-92 — с 87 до 53 рублей. 3 августа в город приезжал Путин. В этот день в городе ограничивали движение и парковку на нескольких улицах, а автошколам запретили проводить практические занятия.

В КНП краткосрочное снижение цен объяснили временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива.

Схожая ситуация произошла во время поездки Путина в Иркутск, когда 24 июля стоимость АИ-95 на одной из крупных местных АЗС снижалась на 12,6 рубля.

Контрольный пакет акций КНП принадлежит правительству Красноярского края. В середине июля сеть ограничила свободную продажу АИ-95 и начала отпускать его по талонам, объясняя это нестабильностью оптового рынка и перебоями с поставками. На некоторых заправках Красноярска бензин отсутствовал, а на отдельных частных АЗС стоимость АИ-95 доходила до 135 рублей за литр.

Последние месяцы Россия переживает острый топливный кризис на фоне ударов украинских беспилотников по НПЗ. За время кампании атак на НПЗ Украине удалось вывести из строя почти половину номинальных и треть фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. В июне 2026-го, согласно официальным данным, по сравнению с предыдущим месяцем бензин АИ-92 подорожал на 7,3%, АИ-95 — на 6,7%, а АИ-98 — на 3,1%. По сравнению с июнем 2025 года стоимость топлива на АЗС выросла на 19,9%.