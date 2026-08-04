Суд запретил два фан-сообщества Мэрилина Мэнсона в ВК по жалобе на «украинский экстремизм» поклонницы музыканта, бывшей следовательницы СКР

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил два представления прокуратуры и постановил закрыть во «ВКонтакте» два фанатских паблика, посвященных американскому рок-музыканту Мэрилину Мэнсону, пишет «Коммерсантъ». Поводом стало обращение Екатерины Герлах, автора проекта «Мэнсониада по-уральски», которая заявила о размещении в этих группах «противоправных и экстремистских» материалов. Сами администраторы сообществ в разговоре с «Ъ-Урал» настаивают, что ограничивались новостями и рассуждениями о биографии артиста, а поступок Герлах объяснили желанием отомстить.

О вынесенных судебных решениях изданию рассказала сама Герлах, ранее работавшая следователем в свердловском управлении СКР. Она пояснила, что как поклонница музыканта стремится оберегать его интересы и добиваться восстановления его права на защиту, при этом ни с самим Мэнсоном, ни с его представителями напрямую не общается.

В заявлении, поданном в надзорное ведомство, Герлах утверждала, что участники двух пабликов во «ВКонтакте» распространяют ложные обвинения в адрес артиста и тем самым наносят урон его чести и достоинству. Оба сообщества носят одинаковое название — Marilyn Manson. На одно из них подписаны свыше 16,5 тысячи пользователей, на второе — более 96 тысяч.

Как заявила бывшая следовательница, с началом «специальной военной операции» в пабликах начали появляться публикации в поддержку Украины, а также «пропаганда ЛГБТ-сообщества», деятельность которого запрещена в России и объявлена «экстремистской». Она добавила:

«Одно из сообществ не побрезговало даже тем, чтобы собирать деньги с фанатов „на подарок Мэрилину Мэнсону“, с поклонников вымогали суммы от 1 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей. Конечно, никаких доказательств вручения „подарка“ Мэнсону никто не предоставил, а материал проверки по данному факту находится на контроле у прокуратуры Чкаловского района».

При этом Герлах уточнила, что предлагала администраторам вместе защищать права музыканта, однако «люди решили идти по противоправному пути». По итогам прокурорской проверки материалы ушли в Чкаловский суд, который счел, что размещенные в группах сведения «представляют реальную угрозу здоровью неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних», и запретил их распространение.

О запрете администраторы узнали от журналистов «Коммерсантъ-Урал». Они отрицают публикацию «экстремистских» текстов и уверяют, что подарок артисту в действительности был вручен. По словам представителя одного из пабликов, Герлах отключили от сообщества еще около шести лет назад за оскорбительные высказывания в адрес жены Мэрлина Мэнсона Линдси Юсич. Собеседник издания из второй группы отметил, что она больше десяти лет читала эти паблики и активно комментировала записи, но, столкнувшись с чем-то неприятным для себя, взялась мстить и добиваться блокировок, что в итоге может привести к признанию «экстремистской» самой группы.

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