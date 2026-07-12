Силовики и ультраправые сорвали фестиваль «Слияние» под Владимиром. Причиной назвали громкую музыку и расход бензина

Собеседник владимирского издания «Довод» назвал произошедшее «жестким рейдом» и сообщил о нескольких задержанных. По его утверждению, претензии силовиков сводились к тому, что участники фестиваля якобы вели себя слишком громко и «сжигали много бензина, дразня людей в условиях дефицита топлива».

Полиция также задержала пьяного местного жителя, который приехал к месту проведения фестиваля с ружьем и угрожал членам своей семьи после того, как они отказались дать ему алкоголь, пишут «Осторожно, новости». Было ли это происшествие связано с рейдом на фестивале и задерживали ли силовики других людей, не уточняется. Утром 11 июля организаторы объявили о приостановке работы сцен:

«По объективным причинам работа сцен на фестивале временно остановлена. Мы ведем переговоры с ответственными органами, чтобы вернуть оборудование и восстановить работу сцен».

Организаторы не уточнили, кто забрал оборудование, о какой именно технике идет речь и на каком основании ее изъяли. Они добавили, что «Слияние» продолжится в «более камерном формате» — с акустическими выступлениями, тихой музыкой и «лесным чиллом»:

«Поддержите друг друга, мы справимся. Берегите себя и улыбайтесь, даже если вокруг громко молчат».

Позднее команда фестиваля написала, что «вчерашний перформанс вышел за рамки допустимого». Организаторы утверждают, что услышали отзывы посетителей и «запросы соседей», после чего решили ограничить громкость на фестивальных площадках до «комфортного и безопасного значения».

Ранее команда другого фестиваля электронной музыки, «Пикник», объявила об отмене мероприятия из-за «напряженной международной обстановки» и перебоев с поставками горюче-смазочных материалов. Организаторы объяснили, что проблемы с топливом увеличили расходы на трансферы, грузоперевозки, доставку посетителей и выработку электроэнергии на площадке. Проводить фестиваль за счет резкого повышения цен на билеты или рисковать его отменой непосредственно перед открытием команда не захотела. Организаторы рассчитывают провести осенью Fox Rave, а крупную звуковую аппаратуру, «которая ломает грудь», решили оставить до следующего года.

The Insider рассказывал о «Русской общине» — ультраправой националистической организации, появившейся в 2021 году. Среди ее основателей — координатор движения за полный запрет абортов «За жизнь» Евгений Чесноков, бывший вице-спикер Омского горсовета Андрей Ткачук и журналист телеканалов «Спас» и «Царьград» Андрей Афанасьев. РБК со ссылкой на источники писал, что на раннем этапе проект финансировал основатель «Царьграда» Константин Малофеев.

Организация заявляет, что занимается взаимопомощью, защитой русских и продвижением «традиционных ценностей», однако известна прежде всего совместными с силовиками рейдами против мигрантов, доносами и попытками сорвать неугодные ее активистам мероприятия. Представитель ярославской ячейки «Русской общины» рассказывал Русской службе Би-би-си, что организация согласовывает свои акции с ФСБ и Следственным комитетом. «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, утверждала, что движение могло возникнуть под кураторством спецслужбы и выполнять поручения силовиков.

Активисты «Русской общины» добивались отмены концертов Глеба Самойлова и группы The Matrixx, сорвали выступление darkwave-проекта Otto Dix в Санкт-Петербурге и выступали против закрытого бала «Инферно». В августе 2025 года участники движения вместе с казаками и «Молодой гвардией» пытались помешать чтению имен жертв сталинских репрессий в Сандармохе: обливали собравшихся водой и включали «Катюшу» во время возложения цветов. Находившиеся рядом полицейские в происходящее не вмешались.