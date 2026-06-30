Бренд косметики оштрафовали на 2,5 млн рублей за рекламу с Алексеем Жидковским — ее признали «пропагандой ЛГБТ»

Представитель «Нуолаб» просил вернуть материалы дела в полицию, указав, что первоначально компанию вызывали для составления протокола по ч. 3 ст. 6.21 КоАП, однако в итоге протокол составили по более тяжкой ч. 4, предусматривающей ответственность за «пропаганду» среди несовершеннолетних. Суд отказался назначить новую психолого-лингвистическую экспертизу и вызвать в качестве свидетеля автора исследования. Компания вину не признала, заявив, что коммерческая реклама сама по себе не образует состава правонарушения, а представленные доказательства этого не подтверждают.

Алексей Жидковский — один из самых популярных российских бьюти-блогеров. Он неоднократно говорил, что основную часть доходов получает от рекламы косметики и других товаров индустрии красоты.

При этом Жидковский публично дружит с Кристиной Потупчик, бывшим пресс-секретарем прокремлевского молодежного движения «Наши», впоследствии членом Общественной палаты и политтехнологом. В последние годы Потупчик связывают с работой сети АНО Digital, которая занимается информационными проектами для российских властей. В 2025 году Евросоюз включил Потупчик в санкционный список, указав, что она участвует в распространении российской государственной пропаганды и дезинформации о войне в Украине. В санкционные списки ее также внесли Украина и Канада.