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Новости

Бренд косметики оштрафовали на 2,5 млн рублей за рекламу с Алексеем Жидковским — ее признали «пропагандой ЛГБТ»

The Insider
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал ООО «Нуолаб», которому принадлежит косметический бренд CHA U KAO, на 2,5 млн рублей по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». На это обратила внимание Sota Vision.

Поводом для административного дела стала реклама линейки блесков для губ с блогером Алексеем Жидковским в качестве амбассадора. Проверка началась по доносу «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, реклама «стимулирует у несовершеннолетних интерес к трансвестизму».

Рекламный пост был удален из социальных сетей бренда, однако материалы с участием Жидковского по-прежнему размещены, в частности, на официальной странице сети «Лэтуаль» в соцсети «ВКонтакте».

Иллюстрация к материалу

Представитель «Нуолаб» просил вернуть материалы дела в полицию, указав, что первоначально компанию вызывали для составления протокола по ч. 3 ст. 6.21 КоАП, однако в итоге протокол составили по более тяжкой ч. 4, предусматривающей ответственность за «пропаганду» среди несовершеннолетних. Суд отказался назначить новую психолого-лингвистическую экспертизу и вызвать в качестве свидетеля автора исследования. Компания вину не признала, заявив, что коммерческая реклама сама по себе не образует состава правонарушения, а представленные доказательства этого не подтверждают.

Алексей Жидковский — один из самых популярных российских бьюти-блогеров. Он неоднократно говорил, что основную часть доходов получает от рекламы косметики и других товаров индустрии красоты.

При этом Жидковский публично дружит с Кристиной Потупчик, бывшим пресс-секретарем прокремлевского молодежного движения «Наши», впоследствии членом Общественной палаты и политтехнологом. В последние годы Потупчик связывают с работой сети АНО Digital, которая занимается информационными проектами для российских властей. В 2025 году Евросоюз включил Потупчик в санкционный список, указав, что она участвует в распространении российской государственной пропаганды и дезинформации о войне в Украине. В санкционные списки ее также внесли Украина и Канада.

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